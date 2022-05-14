В Германии заявили об уменьшении потока беженцев из Украины — Finance.ua

«На данный момент всего около 2 тысяч беженцев из Украины прибывают в Германию ежедневно. В середине марта это было более 15 тысяч человек в день», — говорится в сообщении.
Также чиновник отметил, что через польско-украинскую границу ежедневно домой возвращаются около 20 тысяч беженцев, часть из них приехали из Германии.
«Некоторые останутся, если люди увидят шанс закрепиться на немецком рынке труда с их квалификацией», — добавил Мезьер.
Всего, по данным Министерства внутренних дел, в Германии с 24 февраля зарегистрировали 727 205 иностранцев, из них 714 998 человек — украинцы (98,3%). Часть из них уехала в другие европейские страны, подсчет усложняется из-за действия Шенгенской зоны в ЕС.