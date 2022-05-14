В Германии заявили об уменьшении потока беженцев из Украины — Finance.ua

В Германии заявили об уменьшении потока беженцев из Украины

Сегодня 12:21

В Германии заявили об уменьшении количества беженцев из Украины. Ежедневно в страну прибывают около 2 тысяч человек.

Об этом сообщает в комментарии министр внутренних дел Томас де Мезьер изданию Süddeutsche Zeitung.

«На данный момент всего около 2 тысяч беженцев из Украины прибывают в Германию ежедневно. В середине марта это было более 15 тысяч человек в день», — говорится в сообщении.

Также чиновник отметил, что через польско-украинскую границу ежедневно домой возвращаются около 20 тысяч беженцев, часть из них приехали из Германии.

«Некоторые останутся, если люди увидят шанс закрепиться на немецком рынке труда с их квалификацией», — добавил Мезьер.

Всего, по данным Министерства внутренних дел, в Германии с 24 февраля зарегистрировали 727 205 иностранцев, из них 714 998 человек — украинцы (98,3%). Часть из них уехала в другие европейские страны, подсчет усложняется из-за действия Шенгенской зоны в ЕС.

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