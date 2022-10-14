В Германии утвердили новый «билет за 9 евро» — Finance.ua
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В Германии утвердили новый «билет за 9 евро»

Личные финансы
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В Германии власти договорились о стоимости проездного, который заменит «билет за 9 евро», действовавший летом на все виды транспорта.
С января 2023 г. жители страны и туристы смогут ездить в поездах, автобусах и метро, заплатив 49 евро в месяц, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
О цене нового единого проездного 13 октября договорились министры транспорта федерального правительства и правительств земель. Пока открытым остается вопрос, кто будет финансировать такой дешевый проезд для пассажиров.
В итоговом документе говорится, что федеральное правительство будет выделять 1,5 млрд евро в год на билет стоимостью 49 евро с 2023 года. Федеральные земли соглашаются совместно финансировать проект, но при этом хотят получить больше от центральных властей для финансирования местного транспорта.
«Технические вопросы прояснены, так что можно начинать подготовку к реализации. Введение общенационального билета, запланированное на 1 января 2023 года, должно быть нашей целью», — отметил федеральный министр транспорта Фолькер Виссинг.
Однако многим политикам цена 49 евро за проездной кажется все равно высокой. К примеру, в Берлине собираются вводить дифференцированную модель оплаты проезда.
«В Берлине много людей, которые не могут собрать 49 евро в месяц. Поэтому я разработаю концепцию того, как мы можем использовать билет за 49 евро в Берлине, чтобы ввести социально ориентированные предложения, которые будут потом применяться по всей стране», — сказала берлинский сенатор по транспорту Беттина Яраш.

Пособие по безработице в Германии

По материалам:
РБК-Україна
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