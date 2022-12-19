В Германии открыли первый LNG-терминал — Finance.ua

В Германии открыли первый LNG-терминал Сегодня 19:29 — Энергетика

В Германии открыли первый LNG-терминал

Германия сделала большой шаг к энергетической независимости от россии, получив первый терминал для приемки газа по морю.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время церемонии открытия первого в Германии LNG-терминала в Вильгельмсхафене.

«Это очень большой вклад в нашу безопасность... Это хороший день для нашей страны и хороший знак для всего мира, что немецкая экономика способна оставаться сильной и справиться с вызовами», — заявил глава правительства.

Шольц отметил, что российская война несет нестерпимые страдания украинцам, но ее последствия ощущает весь мир, в частности, из-за роста цен на энергоносители и инфляции. Это вынуждает многих задумываться об энергетической безопасности. Германия, отметил ее канцлер, быстро отреагировала на ситуацию.

«Мы очень быстро решили, что мы хотим сделать все для того, чтобы стать независимыми от трубопроводного газа из россии», — сказал Шольц. Он напомнил: в начале года, когда было решено начать строительство терминалов на немецком побережье, многие говорили, что завершить строительство в такие короткие сроки невозможно.

«Это новый немецкий темп», — отметил Шольц, добавив, что это должно стать примером и для других отраслей.

Глава правительства заявил, что на подходе другие терминалы — в Лубмине, Штаде и Брунсбюттеле. «После этого Германия действительно сможет сказать: Германия обеспечила свою энергобезопасность и показала всем, на что она на самом деле способна», — заявил канцлер.

В субботу специальное судно «Höegh Esperanza» пришвартовалось Вильгельмсхафене, строительство терминала в котором было одобрено 27 февраля. Заводом в Вильгельмсхафене управляет импортер газа Uniper.

Плавучий терминал у побережья Северного моря в Нижней Саксонии призван помочь закрыть дефицит в поставках газа Германии, вызванный отсутствием поставок из рф.

До конца следующего года планируется построить еще четыре терминала в Брунсбюттеле (Шлезвиг-Гольштейн), Штаде (Нижняя Саксония) и Лубмине (Мекленбург-Передняя Померания). По расчетам Минэкономики ФРГ, вместе они могут закрыть треть объема природного газа, необходимого Германии.

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Укрінформ По материалам:

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