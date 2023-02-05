В Geely впервые опробовали летающий автомобиль — Finance.ua

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В Geely впервые опробовали летающий автомобиль

Технологии&Авто
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В Geely впервые опробовали летающий автомобиль
В Geely впервые опробовали летающий автомобиль, Фото: carnewschina.com
Летающий автомобиль Geely AE200 X01 успешно завершил свои первые лётные испытания в 2023 году.
Об этом сообщили на сайте Car News China.
Полностью электрический летающий автомобиль AE200 X01 имеет 5 посадочных мест и может взлетать в вертикальном положении. Его разработало авиационное подразделение Geely, компания Wofei Changkong.
Впервые AE200 X01 был анонсирован Geely еще в августе 2022 года. Все это время инженеры компании работали полным ходом, чтобы обеспечить получение сертификата лётной годности.

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В ноябре 2022 года летающий автомобиль сертифицирован в Китае как самолет. Через месяц опробовали все ключевые системы.
AE200 X01 предназначен для работы в городских условиях и междугородних поездок. Старт производства намечен на 2024 год.
Компания Geely инвестировала в ряд проектов летучих автомобилей, а AE200 X01 является детищем партнерства между Wofei Changkong и немецкой компанией аэротакси Volocopter.
По материалам:
Фокус
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