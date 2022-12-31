В ГАРТ рассказали, каким будет туризм в Украине после войны — Finance.ua

В ГАРТ рассказали, каким будет туризм в Украине после войны Сегодня 19:31 — Казна и Политика

После нашей победы украинцы смогут выезжать на освободившиеся территории, чтобы помочь этим регионам развивать экономику. Также будут поездки «по маршрутам памяти» в Киевской области, а туристическую «Дорогу разнообразия» от Измаила до Геническа продолжат до Крыма.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала глава Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ) Марианна Олеськив.

По ее словам, когда мы победим, целесообразно было бы приглашать украинцев ехать на недавно освободившиеся территории, где уже безопасно. Это позволит людям увидеть масштабы разрушений, и, возможно, у них возникнет желание присоединиться к восстановлению этих регионов. Также такие поездки будут поддерживать местную пострадавшую от войны экономику.

«Для иностранцев мы можем иметь два типа туров. Один — в часть страны, которая меньше пострадала от войны — Запад, Центр Украины. Будем предлагать так называемые „рекреационные туры“, которые позволят нашим гостям насладиться природой Карпат. Второй — поездки по Киевщине по Маршрутам памяти», — отметила глава ГАРТ.

Потом, уточнила Марианна Олеськив, такие города, как Харьков и Одесса, могут стать местами, куда при возобновлении авиасообщения следует поощрять ехать иностранных туристов, чтобы показать им, как жили эти города во время боевых действий, как там украинцы героически останавливали врага.

Одновременно с этим нужно активно восстанавливать юг — Херсон, Крым, подчеркнула Олеськив. В этом году в ГАРТ планировали воплощать проект — «Дорога Разнообразия», которая должна была идти от Измаила до Геническа.

«Это был не просто туристический маршрут, но и стратегия восстановления региона. Она предусматривала как построение дорог, так и развитие локальных достопримечательностей и локаций. Маршрут должен стать своего рода украинским Route 66, по которому хотя бы раз при жизни должен был проехаться каждый украинец, чтобы лучше узнать свою страну. Война помешала этим планам, но я уверена, что эта дорога будет построена, более того — продолжена до Крыма», — добавила она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.