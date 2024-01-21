В фонтан Треви в Риме за 2023 год путешественники набросали монет на 1,6 млн евро (фото) — Finance.ua
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В фонтан Треви в Риме за 2023 год путешественники набросали монет на 1,6 млн евро (фото)

Мир
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В фонтан Треви в Риме за 2023 год путешественники набросали монет на 1,6 млн евро (фото)
В фонтан Треви в Риме за 2023 год путешественники набросали монет на 1,6 млн евро (фото)
За 2023 год туристы набросали в римский фонтан Треви монет на €1,6 млн (или около 36 тонн) — это новый рекорд как минимум с 2006 года.
Об этом сообщает Il Gazzettino.
По итогам 2022 года в фонтане собрали монет почти на €1,433 млн, или 33 тонны. Авторы издания отмечают, что люди бросают монеты в фонтан по двум причинам: одни надеются вернуться в это место, а вторые загадывают желания.
Среди брошенных в фонтан монет не только евро и центы, но и, например, доллары и фунты. После того как деньги достают из фонтана, валюты отделяются от евро и затем обмениваются.
Евро же сразу отправляются в распределительный центр и восстанавливаются, а затем передаются римскому отделению католической благотворительной организации Каритас.

Куда идут деньги

Собранные деньги Каритас с 2006 года направляет на помощь нуждающимся. К примеру, эти средства использовались для организации социальных столовых и торговых центров солидарности, где покупки могут совершать малообеспеченные люди.
В фонтан Треви в Риме за 2023 год путешественники набросали монет на 1,6 млн евро (фото)

Что еще бросают

Помимо денег, в фонтане обнаруживали и другие мелкие вещи: например, очки, часы, браслеты (самый частый предмет), кольца, покерные фишки, медиаторы для гитары, зубные протезы и даже клешню краба.
Все эти предметы следящие за фонтаном работники собирают три или более раз в неделю.
Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Travel Off Path.

Справка Finance.ua:

  • Шесть наиболее переоцененных туристических локаций: Ибица (Испания), Чангу (Индонезия), Дубай (ОАЕ), Сан-Франциско (США), Амстердам (Голландия), Париж (Франция).

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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