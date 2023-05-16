В Фонде ликвидации последствий войны собрали уже более 60 млрд грн: на что хотят потратить — Finance.ua

В Фонде ликвидации последствий войны собрали уже более 60 млрд грн: на что хотят потратить Сегодня 15:15 — Казна и Политика

В Фонде ликвидации последствий войны собрали уже более 60 млрд грн: на что хотят потратить

В Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии поступило уже 61,7 млрд грн.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласая.

Из этих средств 35,9 млрд грн составили 50% прибыли Национального банка за 2022 год, и 25,8 млрд грн было получено от принудительного изъятия средств государства-агрессора.

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«В 2023 году средства Фонда ликвидации будут использоваться для предоставления денежной помощи на ремонт поврежденного жилья (программа „єВідновлення“), восстановление критической инфраструктуры, на пилотные проекты восстановления в пяти областях, а также большое количество разрушенных объектов по всей стране» , — рассказала Пидласая.

Она уточнила, что речь идет как о разрушенных объектах, так и о таких, появление которых поможет преодолеть социально-экономические последствия войны.

Справка Finance.ua:

Фонд ликвидации последствий войны был создан в 2023 году в составе специального фонда государственного бюджета;

Его первоочередной задачей является восстановление уничтоженных или поврежденных объектов жилищного назначения, а также строительство или ремонт объектов критической инфраструктуры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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