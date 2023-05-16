В Фонде ликвидации последствий войны собрали уже более 60 млрд грн: на что хотят потратить — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Фонде ликвидации последствий войны собрали уже более 60 млрд грн: на что хотят потратить

Казна и Политика
35
В Фонде ликвидации последствий войны собрали уже более 60 млрд грн: на что хотят потратить
В Фонде ликвидации последствий войны собрали уже более 60 млрд грн: на что хотят потратить
В Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии поступило уже 61,7 млрд грн.
Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласая.
Из этих средств 35,9 млрд грн составили 50% прибыли Национального банка за 2022 год, и 25,8 млрд грн было получено от принудительного изъятия средств государства-агрессора.

Читайте также: «єВідновлення»: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества

«В 2023 году средства Фонда ликвидации будут использоваться для предоставления денежной помощи на ремонт поврежденного жилья (программа „єВідновлення“), восстановление критической инфраструктуры, на пилотные проекты восстановления в пяти областях, а также большое количество разрушенных объектов по всей стране» , — рассказала Пидласая.
Она уточнила, что речь идет как о разрушенных объектах, так и о таких, появление которых поможет преодолеть социально-экономические последствия войны.

Справка Finance.ua:

  • Фонд ликвидации последствий войны был создан в 2023 году в составе специального фонда государственного бюджета;
  • Его первоочередной задачей является восстановление уничтоженных или поврежденных объектов жилищного назначения, а также строительство или ремонт объектов критической инфраструктуры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.