В феврале рынок новых легковых автомобилей обвалился, однако спрос на премиальные бренды растет — Finance.ua

В феврале рынок новых легковых автомобилей обвалился, однако спрос на премиальные бренды растет Сегодня 14:00 — Технологии&Авто

В кратчайшем месяце года в Украине было реализовано чуть более 2,7 тыс. новых легковых авто.

Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с февралем 2022 годом рынок новых легковых автомобилей уменьшился почти вдвое, а относительно январского результата текущего года — на 8%.

Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota — 351 регистрация. Это на 50% меньше, чем в прошлом.

Второй по количеству полученных номеров была марка Volkswagen — 255 шт. (-9%)

В то же время BMW прибавила 65% в февральских продажах и закончила месяц на отметке 221 авто, ворвавшись в тройку лидеров.

Четвертый результат продемонстрировали сразу две марки — Mercedes-Benz и Hyundai, по 211 автомобилей в каждой

Но если корейская марка потеряла от прошлогоднего показателя 38%, то Mercedes-Benz увеличил продажи на 17%. Замыкает ТОП-5 февраля Renault — 201 шт. (-69%).

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 174 регистрации.

В общей сложности с начала года отечественный автопарк пополнили 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

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