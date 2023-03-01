В феврале рынок новых легковых автомобилей обвалился, однако спрос на премиальные бренды растет — Finance.ua
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В феврале рынок новых легковых автомобилей обвалился, однако спрос на премиальные бренды растет

Технологии&Авто
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В кратчайшем месяце года в Украине было реализовано чуть более 2,7 тыс. новых легковых авто.
Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с февралем 2022 годом рынок новых легковых автомобилей уменьшился почти вдвое, а относительно январского результата текущего года — на 8%.
  • Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota — 351 регистрация. Это на 50% меньше, чем в прошлом.
  • Второй по количеству полученных номеров была марка Volkswagen — 255 шт. (-9%)
  • В то же время BMW прибавила 65% в февральских продажах и закончила месяц на отметке 221 авто, ворвавшись в тройку лидеров.
  • Четвертый результат продемонстрировали сразу две марки — Mercedes-Benz и Hyundai, по 211 автомобилей в каждой
Но если корейская марка потеряла от прошлогоднего показателя 38%, то Mercedes-Benz увеличил продажи на 17%. Замыкает ТОП-5 февраля Renault — 201 шт. (-69%).
Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 174 регистрации.
В общей сложности с начала года отечественный автопарк пополнили 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
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По материалам:
Finance.ua
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