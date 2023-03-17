В феврале 2023 года ФГВФЛ выплатил 46,5 млн грн вкладчикам ликвидируемых банков — Finance.ua

В феврале 2023 года ФГВФЛ выплатил 46,5 млн грн вкладчикам ликвидируемых банков Сегодня 12:43 — Кредит&Депозит

В феврале 2023 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам находящихся в управлении Фонда банков составили 46,5 млн грн. Об этом пишет ФГВФЛ.

Всего за первые два месяца 2023 года сумма выплат гарантированного возмещения составила 90,3 млн грн.

Напомним, после вступления в силу Закона Украины № 2180-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введено 100% гарантии по банковским вкладам. Это означает, что вкладчикам банков, признанных неплатежеспособными на момент действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов.

Читайте также В НБУ назвали сумму валюты, которую украинцы купили для размещения на депозитах

По состоянию на 1 февраля 2023 года вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), Фонд выплатил возмещение на общую сумму 96 897,7 млн грн.

До вступления в силу данного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещение на общую сумму 4 686,4 млн грн. До 2012 года Фонд только возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ.

Таким образом, с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 101 584,3 млн грн.

На начало марта 2023 года Фонд осуществлял ликвидационную процедуру 51 банка и завершил ликвидацию 51 банка.

Ключевые решения Фонда за февраль 2023 года по банкам, которые выводятся с рынка

С 8 февраля 2023 года сроком на один месяц (до 7 марта 2023 года включительно) в АО «Банк Форвард» введена временная администрация.

С 6 февраля 2023 года в связи с утверждением ликвидационного баланса завершена ликвидационная процедура ПАО «Диамант» и завершены выплаты гарантированного возмещения его вкладчикам.

7 февраля 2023 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о прекращении ПАО «КБ «Премиум» как юридического лица, в связи с чем ликвидация банка завершена.

С 13 февраля 2023 г. в связи с утверждением ликвидационного баланса завершена ликвидационная процедура АО «Родовид Банк» и завершены выплаты гарантированного возмещения его вкладчикам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.