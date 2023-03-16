В НБУ назвали сумму валюты, которую украинцы купили для размещения на депозитах — Finance.ua
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В НБУ назвали сумму валюты, которую украинцы купили для размещения на депозитах

Кредит&Депозит
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Украинцы разместили в банках по двум депозитным продуктам, введенным НБУ в прошлом году, валюты на сумму почти 1,5 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Юрия Гелетия на брифинге, который транслировался на Youtube.
«Если мы говорим о депозите для покупки валюты, на нем аккумулировано 1,3 млрд долларов», — сказал он, отметив, что в последнее время происходит уменьшение средств на этих депозитах.
Второй инструмент — это депозит для защиты от изменения официального курса. «Само наличие этого продукта уже положительно сказалось на ожиданиях граждан и также влияло на снижение давления на наличный курс гривны. По этому инструменту привлечено около 160 млн долларов», — сказал Гелетий.
«Мы оба эти продукта оцениваем как крайне эффективные», — добавил замглавы НБУ.
Напомним, Национальный банк Украины в прошлом году ввел два инструмента для граждан на валютном рынке. В частности, можно купить валюту для размещения на депозит на срок не менее трех месяцев, после чего можно снять валюту. Средства размещаются по курсу, близкому к официальному.
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По материалам:
РБК-Україна
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