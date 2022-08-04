В Евросоюзе ищут способы контроля за криптовалютными переводами — Finance.ua

В Евросоюзе ищут способы контроля за криптовалютными переводами Сегодня 19:45 — Финтех и Карты

В Евросоюзе ищут способы контроля за криптовалютными переводами

Представители регуляторного органа Европейского союза по ценным бумагам и биржам (ESMA) сообщили, что будут уделять больше внимания контролю над операциями с криптовалютой. Для этого будут созданы новые способы надзора за транзакциями в отрасли.

Специалисты отметили: «Начиная с 3 августа 2022 года у криптосообщества ЕС есть 2 недели, чтобы подключиться к обсуждению заявленных вопросов и помочь ESMA принять верные решения».

Регулятор ЕС ищет пути контроля внебиржевых криптовалютных транзакций или контроля биржевых процессов.

Пресс-служба организации опубликовала открытый тендерный документ, направленный на сбор дополнительной информации о данных по транзакциям в криптовалюте. В ESMA рассчитывают, что специализированные компании помогут в решении этих проблем.

С этой целью регулятор предлагает кандидатам тендерный контракт на $102 000. Конкурс завершится 17 августа 2022 года.

Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

noworries По материалам:

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