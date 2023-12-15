В Евросовете уверены, что Украина получит «мегапакет», несмотря на вето Орбана — Finance.ua
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В Евросовете уверены, что Украина получит «мегапакет», несмотря на вето Орбана

Казна и Политика
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В Евросовете уверены, что Украина получит «мегапакет», несмотря на вето Орбана
В Евросовете уверены, что Украина получит «мегапакет», несмотря на вето Орбана
Президент Европейского совета Шарль Мишель уверен в финансировании Украины, несмотря на венгерское вето.
Как сообщает «Европейская правда», об этом Мишель заявил в комментарии после завершения встречи лидеров ЕС, продолжавшейся до глубокой ночи. Топ-чиновник ЕС отметил, что Украина должна видеть положительный сигнал в голосовании по бюджетной поддержке, несмотря на то, что премьер Венгрии Виктор Орбан заблокировал ее принятие.
«Мы все еще способны иметь единодушные решения. Это всегда сложно. Но сейчас мы уже построили почти единодушие, все кроме одного голоса», — заявил он, комментируя венгерское вето.
Из-за вето Орбана решение о «мегапакете» для Украины отложили до января. Мишель уверен, что Украина все равно получит деньги.
«У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот „мегапакет“. И это сигнал, который мы хотим прислать Украине», — заявил он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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