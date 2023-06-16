В Европе задерживаются сотни авиарейсов, 800 вылетов будут перенаправлены: что происходит — Finance.ua

В Европе задерживаются сотни авиарейсов, 800 вылетов будут перенаправлены: что происходит Сегодня 15:12

Крупнейшие в своей истории учения по развертыванию военно-воздушных сил НАТО в европейском небе стали причиной задержки или перенаправления сотен авиарейсов

Как сообщает Euronews , учения Air Defender 2023 будут продолжаться до 22 июня и проходить преимущественно в воздушном пространстве Германии. В связи с проведением учений и связанными с ними мероприятиями ежедневно будут перенаправляться около 800 рейсов.

Туристов также предупреждают о том, что возможны задержки полетов гражданской авиации. Из 800 перенаправленных рейсов примерно у 300 маршруты будут продлены в среднем на 110 км.

При составлении расписания наиболее пострадают самые оживленные аэропорты, такие как лондонские Хитроу и Гетвик.

Быстрее всего накапливаются задержки в бюджетных авиакомпаниях, таких как Ryanair. Между прилетом и вылетом некоторых самолетов проходит менее 30 минут.

В учениях НАТО участвуют 10 000 военнослужащих и 250 боевых самолетов из 25 стран, включая США.

«Я знаю, что могут быть ограничения в сфере гражданских авиаперевозок… Когда я вижу соотношение: 10 дней из 365, чтобы в итоге мы могли жить в мирной и свободной стране, я думаю, что это верный сигнал, который мы должны послать», — отметил руководитель учений, командующий ВВС ФРГ Инго Герхартц .

Для учений Air Defender 2023 заблокированы большие участки воздушного пространства, также используемые гражданскими самолетами, преимущественно над Германией.

на севере — с использованием воздушного пространства Дании и Нидерландов;

на востоке — вблизи границ Польши и Чехии;

на юге — от Люксембурга вдоль французской границы до Боденского озера в Швейцарии.

Ежедневно использование этих зон запрещено или ограничено для гражданских авиарейсов на несколько часов. Учения приостанавливаются в выходные дни.

УНІАН По материалам:

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