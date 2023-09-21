В Европе выросли продажи новых авто: популярные марки — Finance.ua

В Европе выросли продажи новых авто: популярные марки Сегодня 19:45 — Технологии&Авто

Европейский автомобильный рынок растет уже 13 месяцев. Так, по итогам августа 2023 г. продажи новых легковых автомобилей в странах ЕС выросли в годовом выражении на 21% и составили 787,6 тыс. единиц. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

«Август — 13-й месяц роста подряд. Несмотря на то, что обычно на данный момент спрос на автомобили ослабевает, двузначный рост продаж свидетельствует о восстановлении авторынка ЕС после прошлогоднего дефицита комплектующих», — говорится в сообщении.

В большинстве стран в августе наблюдался двузначный рост рынка. То же самое касается и самых крупных из них в лице Германии, Франции и Италии, где продажи новых авто за последний месяц лета выросли на 37%, 24% и 12% соответственно.

Лидером продаж в Европе остался немецкий концерн Volkswagen — его автомобили в августе купили 87,8 тыс. европейцев (+10%).

Второе место заняла японская Toyota (53,5 тыс.+14%).

Замыкает топ-3 BMW с объемом продаж 45,3 тыс. машин (+23%).

Напомним, в августе 2023 года украинцы купили 6 тысяч новых легковушек.

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