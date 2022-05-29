В Европе придумали, как меньше тратить горючего — Finance.ua
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В Европе придумали, как меньше тратить горючего

Сегодня 04:43Технологии&Авто
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В Евросоюзе хотят, чтобы водители ездили медленнее, что поможет экономить бензин и дизельное топливо. На страны Европы надвигается дефицит топлива, поскольку они до конца 2022 г. хотят полностью прекратить импорт нефти из россии.
В настоящее время Евросоюз проводит соответствующие консультации со странами-участниками. Предлагается ограничить скорость на отметке 100 км/ч. Окончательное решение об ограничении скорости во всех европейских странах еще не принято.
Ограничение скорости — в настоящее время одна из самых актуальных тем в Германии. Там экологи и некоторые политики уже давно хотят ограничить скорость на автобанах до 130 км/ч. Немецкие автомобильные клубы против такой меры.
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Так, Automobilclub von Deutschland, один из старейших автомобильных клубов Германии, считает, что если ввести ограничение скорости для снижения расхода топлива, то эффекта от этого будет очень мало, и это не спасет от возможного дефицита бензина и дизельного топлива.
Министр энергетики Люксембурга Турмес считает, что в Евросоюзе нужно ввести общеевропейское скоординированное ограничение скорости. Многие европейцы так и поступают самостоятельно из-за рекордных цен на топливо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: MMR
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