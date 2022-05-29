В Европе придумали, как меньше тратить горючего — Finance.ua

В Европе придумали, как меньше тратить горючего

В Евросоюзе хотят, чтобы водители ездили медленнее, что поможет экономить бензин и дизельное топливо. На страны Европы надвигается дефицит топлива, поскольку они до конца 2022 г. хотят полностью прекратить импорт нефти из россии.

В настоящее время Евросоюз проводит соответствующие консультации со странами-участниками. Предлагается ограничить скорость на отметке 100 км/ч. Окончательное решение об ограничении скорости во всех европейских странах еще не принято.

Ограничение скорости — в настоящее время одна из самых актуальных тем в Германии. Там экологи и некоторые политики уже давно хотят ограничить скорость на автобанах до 130 км/ч. Немецкие автомобильные клубы против такой меры.

Так, Automobilclub von Deutschland, один из старейших автомобильных клубов Германии, считает, что если ввести ограничение скорости для снижения расхода топлива, то эффекта от этого будет очень мало, и это не спасет от возможного дефицита бензина и дизельного топлива.

Министр энергетики Люксембурга Турмес считает, что в Евросоюзе нужно ввести общеевропейское скоординированное ограничение скорости. Многие европейцы так и поступают самостоятельно из-за рекордных цен на топливо.

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