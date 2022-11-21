В Европе представили новый электрический трактор — Finance.ua

В Европе представили новый электрический трактор Сегодня 03:48 — Аграрный рынок

В рамках итальянской выставки EIMA-2022 представлен новый электрический трактор Keestrack B1e, пишет Агроправда.

Кeestrack B1e очень похож на Rigitrac SKE 40 швейцарского производителя тракторов Rigitrac. Не удивительно, ведь производители тесно сотрудничают. Техника разработана также в партнерстве с брендом Goldoni (входящим в группу).

Keestrack B1e имеет номинальную мощность 54 л. с. (40 кВт) и максимальная мощность 87 л.с. (64 кВт).

При этом в машину интегрированы сразу пять электродвигателей:

электрический модуль для привода мощностью 35 кВт;

два двигателя мощностью 14 и 9,5 кВт для переднего и заднего ВОМ;

электромотор мощностью 15 кВт для управления всей гидравликой, задней навеской и клапанами (дополнительный масляный бак на 17 литров);

и электрическая установка мощностью 4,5 кВт для опций комфорта, включая кондиционер и отопление.

Посредством быстрой системы зарядки трактор можно зарядить до 85% всего за 1 час.

Сообщается, что Keestrack B1e поступит в серийное производство в начале 2023 года. Примерная цена — 200 тыс. евро. Производитель считает, что срок окупаемости будет составлять менее 2 лет, опираясь на цифры, что стоимость расхода топлива для дизельного варианта составляет 15 евро в час, а для электрического — всего 1,5 евро в час.

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