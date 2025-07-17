В Европарламенте считают, что Украине пора перейти к следующему этапу евроинтеграции: нюанс — Finance.ua

В Европарламенте считают, что Украине пора перейти к следующему этапу евроинтеграции: нюанс Сегодня 08:31

В Европарламенте считают, что Украине пора перейти к следующему этапу евроинтеграции: нюанс

Европарламент призвал Еврокомиссию как можно быстрее открыть переговорные кластеры с Украиной, чтобы ускорить ее путь к членству в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Комитета Европарламента по иностранным делам.

Отчет о подготовке Украины к вступлению в ЕС был принят 15 июля.

Его поддержали 55 депутатов Европарламента. Против высказались 12, еще трое воздержались.

«Комитет по иностранным делам Европарламента рекомендует Еврокомиссии открыть переговорные кластеры для продвижения заявки страны на членство в ЕС как можно скорее при условии дальнейшего внедрения правил ЕС и завершения уже начатых реформ», — говорится в отчете.

Европарламентарии приветствовали прогресс Украины и призвали украинское правительство сохранять темпы реформ.

Евродепутаты отмечают положительные сдвиги в судебной реформе, но подчеркивают, что судебная система Украины до сих пор является одной из самых уязвимых к коррупции и политическому давлению.

В этом контексте они призвали обеспечить прозрачный отбор кадров в судебные и антикоррупционные органы в соответствии с рекомендациями независимых экспертов.

Они также призвали Украину активизировать реформы верховенства права и государственного управления, а также антикоррупционные меры, «поскольку прогресс в этих сферах критически важен не только для членства в ЕС, но и для успешного восстановления и экономического доверия».

Также члены комитета призвали страны ЕС и дальше поддерживать Украину как в противодействии российской агрессии, так и в поисках мира, который должен базироваться на международном праве, суверенитете и территориальной целостности Украины.

Следует отметить, что это первый подобный отчет Европарламента по евроинтеграции Украины со времени начала полномасштабного вторжения рф.

23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на членство в ЕС. Сейчас идет процесс переговоров о вступлении после выполнения Украиной условий, определенных Европейской комиссией.

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