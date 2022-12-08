В Еврокомиссии уверены, что с Венгрией договорятся относительно вето на 18 млрд евро Украине — Finance.ua
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В Еврокомиссии уверены, что с Венгрией договорятся относительно вето на 18 млрд евро Украине

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В Еврокомиссии уверены, что с Венгрией договорятся относительно вето на 18 млрд евро Украине
В Еврокомиссии уверены, что с Венгрией договорятся относительно вето на 18 млрд евро Украине
В Еврокомиссии убеждены, что смогут найти способ, как снять венгерское вето по поводу решения о выделении Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в следующем году.
Об этом заявил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.
«Мы четко заявили: наша поддержка Украины непоколебима. И эта поддержка также продолжится в следующем году. Очевидно, это касается также нашего обязательства предоставить дальнейшую макрофинансовую помощь Украине в рамках пакета на 18 млрд евро. Мы продолжим пытаться найти решение. Если это не выйдет одним путем, мы найдем другой... Но очевидно, что мы найдем решение, чтобы гарантировать, что эти выплаты состоятся», — сказал спикер.
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Из-за отказа Брюсселя предоставить Венгрии часть средств из фондов ЕС из-за проблем с верховенством права Будапешт налагает право вето на решения, требующие единодушия всех 27 государств-членов.
В частности, 6 декабря Венгрия на заседании Совета ЕС высказалась против принятия предложения Еврокомиссии выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро финансовой помощи.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт, хоть и заблокировал макрофинансовую помощь ЕС для Украины, на самом деле не против финансовой поддержки для Украины, но другим способом.
По материалам:
Європейська правда
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