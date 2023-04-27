В этом году каждый пятый проданный в мире автомобиль будет электрическим — МЭА Сегодня 04:01 — Технологии&Авто

В этом году каждый пятый проданный в мире автомобиль будет электрическим — МЭА

Почти каждый пятый автомобиль, проданный в мире в этом году, будет электромобилем — продажи электромобилей в мире впервые превысили отметку в 10 миллионов.

Об этом говорится в годовом прогнозе Международного энергетического агентства, сообщает Financial Times.

Таким образом, электромобили составят 18% мировых продаж автомобилей по сравнению с 4% мировых продаж автомобилей в 2020 году.

В этом году прогнозируется, что продажи возрастут до 14 млн автомобилей, причем речь идет в том числе о гибридных моделях.

На Китай придется почти две трети всех продаж электромобилей благодаря программе субсидирования. Европа и США, также предлагающие стимулы, являются вторым и третьим по величине рынками для этих автомобилей.

Чтобы сокращать выбросы парниковых газов, ЕС наметил цель прекратить почти все продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания до 2035 года, а США хотят, чтобы до конца этого десятилетия половина продаж приходилась на электромобили.

Такие меры побудили крупных автопроизводителей инвестировать в электромобили или автомобили, работающие на водороде. Речь идет, например, о Ford, Stellantis, General Motors и Mercedes-Benz.

В то же время такие игроки как Tesla и китайские производители, в частности, BYD, усиливают конкуренцию в сегменте, снижают цены и потенциально стимулируют спрос.

Всего в прошлом году в продаже было более 500 моделей электромобилей, что более чем вдвое больше, чем пять лет назад.

МЭА также повысило свои ожидания относительно мировых продаж электромобилей, прогнозируя, что в 2030 году 35% мировых продаж будут электрическими по сравнению с прогнозом всего 25% год назад. Ожидается, что до 2030 года 60% продаж в Китае, США и Европе будут полностью электрическими.

Резкий рост продаж также стимулировал инвестиции в заводы по производству аккумуляторов. Спрос на батареи для электромобилей вырос в прошлом году на 65% до 550 гигаватт-часов.

Неважно, с бензиновым двигателем у вас авто, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут. у вас авто

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.