В этом году каждый пятый проданный в мире автомобиль будет электрическим — МЭА — Finance.ua
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В этом году каждый пятый проданный в мире автомобиль будет электрическим — МЭА

Технологии&Авто
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В этом году каждый пятый проданный в мире автомобиль будет электрическим — МЭА
В этом году каждый пятый проданный в мире автомобиль будет электрическим — МЭА
Почти каждый пятый автомобиль, проданный в мире в этом году, будет электромобилем — продажи электромобилей в мире впервые превысили отметку в 10 миллионов.
Об этом говорится в годовом прогнозе Международного энергетического агентства, сообщает Financial Times.
Таким образом, электромобили составят 18% мировых продаж автомобилей по сравнению с 4% мировых продаж автомобилей в 2020 году.
В этом году прогнозируется, что продажи возрастут до 14 млн автомобилей, причем речь идет в том числе о гибридных моделях.
На Китай придется почти две трети всех продаж электромобилей благодаря программе субсидирования. Европа и США, также предлагающие стимулы, являются вторым и третьим по величине рынками для этих автомобилей.
Чтобы сокращать выбросы парниковых газов, ЕС наметил цель прекратить почти все продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания до 2035 года, а США хотят, чтобы до конца этого десятилетия половина продаж приходилась на электромобили.
Такие меры побудили крупных автопроизводителей инвестировать в электромобили или автомобили, работающие на водороде. Речь идет, например, о Ford, Stellantis, General Motors и Mercedes-Benz.
В то же время такие игроки как Tesla и китайские производители, в частности, BYD, усиливают конкуренцию в сегменте, снижают цены и потенциально стимулируют спрос.
Всего в прошлом году в продаже было более 500 моделей электромобилей, что более чем вдвое больше, чем пять лет назад.
МЭА также повысило свои ожидания относительно мировых продаж электромобилей, прогнозируя, что в 2030 году 35% мировых продаж будут электрическими по сравнению с прогнозом всего 25% год назад. Ожидается, что до 2030 года 60% продаж в Китае, США и Европе будут полностью электрическими.
Резкий рост продаж также стимулировал инвестиции в заводы по производству аккумуляторов. Спрос на батареи для электромобилей вырос в прошлом году на 65% до 550 гигаватт-часов.
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По материалам:
Економічна Правда
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