В ЕС снизился уровень безработицы среди всех возрастных групп, кроме молодежи — Finance.ua
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В ЕС снизился уровень безработицы среди всех возрастных групп, кроме молодежи

Мир
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В ЕС снизился уровень безработицы среди всех возрастных групп, кроме молодежи
В ЕС снизился уровень безработицы среди всех возрастных групп, кроме молодежи
Уровень долгосрочной безработицы в странах ЕС составляет 1,9%, следует из последних данных Евростата. Это самый низкий показатель в истории наблюдений.
Об этом сообщает Euronews.

В каких странах меньше всего безработных

Меньше всего людей, которые были без работы 12 или более месяцев, — в Нидерландах (0,5%), Мальте (0,7%), Чехии, Дании и Польше (по 0,8%).
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Самый высокий показатель был отмечен в Греции — 5,4%, за ней следуют Испания (3,8%) и Словакия (3,5%).

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В то же время, все эти три страны сообщили о снижении уровня долгосрочной безработицы по сравнению с предыдущим годом.
В Греции он снизился на 0,8%, в Испании — на 0,5%, а в Словакии — на 0,2%.
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Уровень общей безработицы также снизился до самого низкого показателя за всю историю наблюдений и теперь составляет менее 5,9%, то есть на 0,2% меньше, чем в 2023 году.
При этом данные дают неоднозначную картину. Безработица снижается среди всех возрастов, кроме самого младшего поколения.
Среди людей от 15 до 24 лет она достигла 14,9%, что на 0,4% больше, чем в 2023 году.
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Напомним, активность на украинском рынке труда остается ниже, чем до полномасштабной войны.
Люди стали более активно искать работу, чем в 2024 году, но объем размещенных новых резюме остается около 80% от среднего уровня 2021 года.
Среди безработных в Украине фиксируется значительная гендерная дипропорция: 82% составляют женщины, что в значительной степени основывается на мобилизации и военном положении.
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