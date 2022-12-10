В ЕС разрешат пассажирам свободно пользоваться 5G на борту самолета — Finance.ua
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В ЕС разрешат пассажирам свободно пользоваться 5G на борту самолета

Технологии&Авто
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В ЕС разрешат пассажирам свободно пользоваться 5G на борту самолета
В ЕС разрешат пассажирам свободно пользоваться 5G на борту самолета
В Европейском союзе разрешат авиакомпаниям использовать технологии 5G на борту самолетов. Это позволит пассажирам использовать интернет с максимальной скоростью, сообщает El Pais.
Пассажиры смогут использовать интернет с максимальной скоростью на борту самолета. Решение было опубликовано на сайте Еврокомиссии.
Авиакомпании внутри ЕС смогут устанавливать технологию 5G на борту своих самолетов. Это позволит пассажирам во время полетов пользоваться гаджетами, не включая «режим полета».
На практике решение позволит авиакомпаниям совершать и получать телефонные звонки и текстовые сообщения, а также использовать данные так же, как они делают это на земле. Услуга будет предоставляться с помощью специального сетевого оборудования под названием «pico-cell», соединяющего бортовую систему самолета с землей через спутник.
Отмечается, что такая функция стала доступна после того, как Еврокомиссия адаптировала законодательство о мобильной связи к современным стандартам.
«Небо больше не является пределом, когда речь идет о возможностях, предлагаемых сверхбыстрой связью с высокой пропускной способностью», — говорится в заявлении Тьерри Бретона, еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка, по поводу объявления предложения Еврокомиссии.
Согласно решению комиссии, государства-члены ЕС должны обеспечить доступ к полосе частот 5 ГГц для использования в транспортных средствах как можно раньше, но не позднее 30 июня 2023 года.
Кроме того, данное решение позволит пользоваться высокоскоростным интернетом 5G во время поездки на автомобиле или автобусе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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