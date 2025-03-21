В ЕС придумали, как разрешить газовый спор между Словакией и Украиной, — СМИ — Finance.ua
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В ЕС придумали, как разрешить газовый спор между Словакией и Украиной, — СМИ

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Европейский Союз обсуждает новый план для разрешения газового спора между Словакией и Украиной. Он предусматривает использование украинских подземных газовых хранилищ.
Об этом сообщает Politico.
Два чиновника, знакомых с ходом переговоров, отметили, что предложение должно смягчить жалобы Словакии из-за потери энергетических поступлений от прекращения транзита российского газа через Украину. Словакия получала до 500 млн евро ежегодно за транзит газа.
Сообщается, что предложение было впервые обсуждено еврокомиссарами во время визита в Киев в прошлом месяце. Сейчас Европейская комиссия обдумывает план, который может помочь возобновить потоки в Словакию.
По словам чиновников, вместо российского газа Украина может увеличить импорт газа из Греции и Турции и будет хранить до 10 млрд кубометров газа в своих хранилищах. Эти потоки затем проходили бы через словацкие трубопроводы, например, в Венгрию зимой, когда поставки низкие.
Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что это снова сделает Словакию транзитной страной, но будет соблюден план REPowerEU, в рамках которого ЕС должен отказаться от российских ресурсов до 2027 года.
Напомним, 1 января 2025 года Украина официально прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову. Против этого выступили Словакия и Венгрия.
По материалам:
РБК-Україна
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