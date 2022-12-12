В ЕС появится представитель для контроля за соблюдением санкций — FT — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ЕС появится представитель для контроля за соблюдением санкций — FT

17
Евросоюз планирует создать новую должность представителя по санкциям, который должен будет контролировать строгое выполнение странами введенных ограничений, в том числе Турцией.
Как сообщает Financial Times, занять этот пост с января 2023 года предложено бывшему послу ЕС в США Дэвиду О’Салливану.
Его хотят наделить полномочиями возглавить усилия Европейской Комиссии по обеспечению полного соблюдения санкций по всему миру.
Ожидается, что решение о назначении будет принято Еврокомиссией во вторник, 13 декабря.
Среди стран, находящихся в центре внимания ЕС — Турция, отказавшаяся присоединяться к санкциям против россии.
США и ЕС, в частности, требуют от Анкары принять меры по поставкам запрещенных товаров трейдерами, пытающимися обойти жесткий экспортный контроль над промышленной и оборонной продукцией, введенный против россии.
Среди других стран в центре внимания — Сербия и Объединенные Арабские Эмираты, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.