В ЕС появится представитель для контроля за соблюдением санкций — FT Сегодня 15:34

Евросоюз планирует создать новую должность представителя по санкциям, который должен будет контролировать строгое выполнение странами введенных ограничений, в том числе Турцией.

Как сообщает Financial Times , занять этот пост с января 2023 года предложено бывшему послу ЕС в США Дэвиду О’Салливану.

Его хотят наделить полномочиями возглавить усилия Европейской Комиссии по обеспечению полного соблюдения санкций по всему миру.

Ожидается, что решение о назначении будет принято Еврокомиссией во вторник, 13 декабря.

Среди стран, находящихся в центре внимания ЕС — Турция, отказавшаяся присоединяться к санкциям против россии.

США и ЕС, в частности, требуют от Анкары принять меры по поставкам запрещенных товаров трейдерами, пытающимися обойти жесткий экспортный контроль над промышленной и оборонной продукцией, введенный против россии.

Среди других стран в центре внимания — Сербия и Объединенные Арабские Эмираты, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

УНІАН По материалам:

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