В ЕС подсчитали сумму военной помощи, которую Украина получила от государств Евросоюза — Finance.ua
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В ЕС подсчитали сумму военной помощи, которую Украина получила от государств Евросоюза

Казна и Политика
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В ЕС подсчитали сумму военной помощи, которую Украина получила от государств Евросоюза
В ЕС подсчитали сумму военной помощи, которую Украина получила от государств Евросоюза
ЕС предоставил Украине военную помощь на сумму почти в 12 млрд евро — как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе.
Как сообщает корреспондент «Европейской правды», об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС, общавшийся с журналистами на условиях анонимности накануне саммита Украина-ЕС.
«Мы приближаемся к показателю в 12 млрд евро оказанной Украине военной помощи — как через механизм European Peace Facility, так и на двусторонней основе», — сказал чиновник.
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Также он напомнил о беспрецедентном объеме макрофинансовой помощи, которую ЕС предоставляет Украине.
«18 млрд евро выделены на 2023 год на условиях, которые также беспрецедентны для ЕС — средства выделяются на 35 лет, а страны ЕС самостоятельно выплачивают проценты и административные расходы этого займа», — сказал он.
«Это поможет достичь стабильности и предсказуемости для функционирования Украины в течение года», — подчеркнул чиновник.
Напомним, Европейский Союз 23 января одобрил седьмой транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, направляемого на военную помощь Украине. Таким образом, общий объем военной помощи Украине, выделенной посредством этого инструмента, вырос до 3,6 млрд евро.
По материалам:
Європейська правда
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