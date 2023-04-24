В ЕС назвали «приоритетные» страны для развития сотрудничества — Finance.ua

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В ЕС назвали «приоритетные» страны для развития сотрудничества

Мир
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В ЕС назвали «приоритетные» страны для развития сотрудничества
В ЕС назвали «приоритетные» страны для развития сотрудничества
Европейский Союз назвал Бразилию, Чили, Нигерию и Казахстан приоритетными странами для прогрессивного развития и дальнейшего сотрудничества.
Об этом сообщает Politico.
Сообщается, что в попавшем в распоряжение издания документе указывается, где и как, по мнению ЕС, можно достичь прогресса в «индивидуальных предложениях» в области энергетики, миграции, экономического развития или координации в области безопасности.
«Мы находимся в конкурентной геополитической среде: это не только битва нарративов, но и битва предложений. Нам нужно улучшить наше предложение и улучшить наши отношения с ними», — говорится в документе. Издание подчеркивает, что «особое внимание уделяется прянику, а не кнуту».
Отмечается также, что «негласная цель» намерений — получить больше друзей и построить экономику нового поколения, «не заигрывая с автократами».
По данным издания, эта стратегия имели намерение обсудить главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге сегодня, 24 апреля.
Один дипломат отметил, что «конечная цель была бы в том, чтобы каким-то образом предложить альтернативу, которая могла бы быть более привлекательной, чем то, что предлагает Китай».
Издание пишет, что именно эти страны были выбраны не случайно.
«Каждая из них — потенциальная точка опоры ЕС в регионах, где западные союзники борются за влияние (и ресурсы) с россией и Китаем», — пишут авторы статьи.
Отмечается, что Бразилия и Чили расположены в богатой сырьем Латинской Америке, Нигерия является экономическим центром Западной Африки, а Казахстан «держит нефть и газ в Центральной Азии».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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