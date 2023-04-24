В ЕС назвали «приоритетные» страны для развития сотрудничества — Finance.ua

В ЕС назвали «приоритетные» страны для развития сотрудничества Сегодня 18:45 — Мир

В ЕС назвали «приоритетные» страны для развития сотрудничества

Европейский Союз назвал Бразилию, Чили, Нигерию и Казахстан приоритетными странами для прогрессивного развития и дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщает Politico.

Сообщается, что в попавшем в распоряжение издания документе указывается, где и как, по мнению ЕС, можно достичь прогресса в «индивидуальных предложениях» в области энергетики, миграции, экономического развития или координации в области безопасности.

«Мы находимся в конкурентной геополитической среде: это не только битва нарративов, но и битва предложений. Нам нужно улучшить наше предложение и улучшить наши отношения с ними», — говорится в документе. Издание подчеркивает, что «особое внимание уделяется прянику, а не кнуту».

Отмечается также, что «негласная цель» намерений — получить больше друзей и построить экономику нового поколения, «не заигрывая с автократами».

По данным издания, эта стратегия имели намерение обсудить главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге сегодня, 24 апреля.

Один дипломат отметил, что «конечная цель была бы в том, чтобы каким-то образом предложить альтернативу, которая могла бы быть более привлекательной, чем то, что предлагает Китай».

Издание пишет, что именно эти страны были выбраны не случайно.

«Каждая из них — потенциальная точка опоры ЕС в регионах, где западные союзники борются за влияние (и ресурсы) с россией и Китаем», — пишут авторы статьи.

Отмечается, что Бразилия и Чили расположены в богатой сырьем Латинской Америке, Нигерия является экономическим центром Западной Африки, а Казахстан «держит нефть и газ в Центральной Азии».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.