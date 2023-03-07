В ЕС начала действовать усиленная Шенгенская информационная система — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ЕС начала действовать усиленная Шенгенская информационная система

177
7 марта начала действовать обновленная Шенгенская информационная система (SIS), используемая для обмена информацией с целью обеспечения безопасности и управления границами в Европе.
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
«Сегодня вступает в действие обновленная Шенгенская информационная система (SIS). SIS является крупнейшей в Европе системой обмена информацией по безопасности и управлению границами», — говорится в сообщении.

Что это значит

Эта система предоставляет информацию о разыскиваемых или пропавших без вести лицах, гражданах третьих стран, не имеющих законного права находиться в ЕС, а также об утерянных или украденных предметах — например, автомобилях, огнестрельном оружии, лодках и документах, удостоверяющих личность.
«Обновленная SIS является основой самой современной системы управления границами в мире, которую мы строим. Вместе с Системой въезда/выезда (EES) и Европейской системой информации и авторизации путешествий (ETIAS) SIS будет частью архитектуры взаимодействия», — добавили в комиссии.
Обновленная SIS усилена за счет включения новых категорий предупреждений, биометрических данных, таких как отпечатки ладоней, отпечатки пальцев и ДНК пропавших без вести лиц, а также дополнительных инструментов для борьбы с преступностью и терроризмом. Эта модернизация важна, поскольку она также позволит осуществлять превентивные оповещения для защиты уязвимых лиц и сдерживания нелегальной миграции. Целью модернизации является предоставление национальным органам власти более полной и надежной информации для усиления безопасности и управления границами в Европе.

Справка Finance.ua:

  • Совет ЕС утвердил усиление Шенгенской информационной системы еще в ноябре 2018 года.
  • На сегодняшний день обновленная SIS работает в 30 странах Европы (26 государств-членов ЕС и ассоциированных стран Шенгенского соглашения). Подключение Кипра к SIS летом 2023 еще больше расширит сотрудничество в сфере безопасности во всем ЕС.
  • SIS была создана в 1995 году после отмены контроля на внутренних границах ЕС. Оценка SIS в 2016 году подтвердила успех системы.
  • Генеральный директорат по миграции и внутренним делам Европейской комиссии отложил до 2024 года запуск системы ETIAS, по которой путешественники из безвизовых стран должны платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.
😎 Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇
Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.