В ЕС начала действовать усиленная Шенгенская информационная система — Finance.ua

В ЕС начала действовать усиленная Шенгенская информационная система Сегодня 15:00

7 марта начала действовать обновленная Шенгенская информационная система (SIS), используемая для обмена информацией с целью обеспечения безопасности и управления границами в Европе.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

«Сегодня вступает в действие обновленная Шенгенская информационная система (SIS). SIS является крупнейшей в Европе системой обмена информацией по безопасности и управлению границами», — говорится в сообщении.

Что это значит

Эта система предоставляет информацию о разыскиваемых или пропавших без вести лицах, гражданах третьих стран, не имеющих законного права находиться в ЕС, а также об утерянных или украденных предметах — например, автомобилях, огнестрельном оружии, лодках и документах, удостоверяющих личность.

«Обновленная SIS является основой самой современной системы управления границами в мире, которую мы строим. Вместе с Системой въезда/выезда (EES) и Европейской системой информации и авторизации путешествий (ETIAS) SIS будет частью архитектуры взаимодействия», — добавили в комиссии.

Обновленная SIS усилена за счет включения новых категорий предупреждений, биометрических данных, таких как отпечатки ладоней, отпечатки пальцев и ДНК пропавших без вести лиц, а также дополнительных инструментов для борьбы с преступностью и терроризмом. Эта модернизация важна, поскольку она также позволит осуществлять превентивные оповещения для защиты уязвимых лиц и сдерживания нелегальной миграции. Целью модернизации является предоставление национальным органам власти более полной и надежной информации для усиления безопасности и управления границами в Европе.

Справка Finance.ua:

Совет ЕС утвердил усиление Шенгенской информационной системы еще в ноябре 2018 года.

На сегодняшний день обновленная SIS работает в 30 странах Европы (26 государств-членов ЕС и ассоциированных стран Шенгенского соглашения). Подключение Кипра к SIS летом 2023 еще больше расширит сотрудничество в сфере безопасности во всем ЕС.

SIS была создана в 1995 году после отмены контроля на внутренних границах ЕС. Оценка SIS в 2016 году подтвердила успех системы.

Генеральный директорат по миграции и внутренним делам Европейской комиссии отложил до 2024 года запуск системы ETIAS, по которой путешественники из безвизовых стран должны платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.

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Економічна Правда По материалам:

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