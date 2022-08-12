В ЕС хотят построить новый газопровод, соединяющий Португалию с Центральной Европой — Finance.ua
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В ЕС хотят построить новый газопровод, соединяющий Португалию с Центральной Европой

Энергетика
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Евросоюз обсуждает строительство нового газопровода, соединяющего Португалию и Испанию с Центральной Европой, причем часть между Испанией и Францией могут построить за 9 месяцев.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на министра энергетики и окружающей среды Испании Терезу Риберу.
Рибера заявила, что участок трубопровода из Испании во Францию можно построить менее чем за год в рамках попыток отлучить Европу от российского газа.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обсуждал новый трубопровод с лидерами Испании, Португалии и Франции и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Он добавил, что также будут созданы «другие соединения между Северной Африкой и Европой, которые помогут нам диверсифицировать наши [энергетические] поставки».
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта добавил, что «Германия может на 100 процентов рассчитывать на приверженность Португалии строительству газопровода». Пока новый газопровод не будет завершен, Кошта сказал, что порт Синеш на юго-западном побережье Португалии может использоваться как логистический центр для доставки сжиженного природного газа в Европу.
Соответствующий проект уже разрабатывался и был отложен в 2019 году из-за сопротивления Франции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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