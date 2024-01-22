В ЕС готовят специфическое решение по экспорту из Украины, — FT — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ЕС готовят специфическое решение по экспорту из Украины, — FT

Казна и Политика
69
В ЕС готовят специфическое решение по экспорту из Украины, — FT
В ЕС готовят специфическое решение по экспорту из Украины, — FT
Польша добилась уступок от Евросоюза по вопросу защиты своего и граничащих с ней рынков сельскохозяйственной продукции от зерна Украины.
Речь идет о специфических гарантиях, которые планирует предложить Европейская комиссия на следующей неделе. Об этом говорится в репортаже Financial Times.
Упомянутый «предохранитель» выглядит следующим образом: Брюссель будет контролировать приток сельскохозяйственной продукции из Украины, если она будет грозить снижением цен в Польше и других соседних странах.
Соответствующие гарантии безопасности хотят задействовать, когда Украина получит полный доступ на рынки стран ЕС (Польша и Венгрия в одностороннем порядке блокируют свои рынки), уточнил комиссар по торговле ЕК Валдис Домбровскис. Он акцентировал, что речь идет о «специфических для каждой страны защитных мерах».
«Мы будем рассматривать, как мы можем предоставить дополнительные гарантии Польше и другим странам-членам, и одним из способов сделать это введение защитных мер для конкретных стран», — сказал он.
Домбровскис также указал, что в настоящее время региональное влияние от экспорта украинской сельскохозяйственной распределено очень неравномерно. «Его ощущают прежде всего ближайшие соседние страны, тогда как для рынка ЕС в целом [оно] не создает значительных препятствий», — прокомментировал комиссар по торговле ЕК.
Домбровскис уточнил, что эмбарго со стороны Польши будет продолжаться до июня 2025 года. Предложения по гарантиям защиты сначала должны принять Европейский парламент и большинство стран-членов ЕС, только потом, по завершении эмбарго, торговый барьер можно будет снять по новым условиям, сообщает FT.

Сейчас ввести пошлину на зерно из Украины требуют 5 стран ЕС

Официально в Европейскую комиссию с призывом ввести пошлину на украинское зерно обращались профильные министры 5 стран блока: Болгарии, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.
По словам главы Минсельхоза Венгрии, их страны потеряли рынки сбыта из-за активного экспорта продукта из Украины. У фермеров есть убытки, поэтому ЕС должен вмешаться и урегулировать рыночную проблему, акцентировал чиновник.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.