В ЕС готовят специфическое решение по экспорту из Украины, — FT Сегодня 11:17 — Казна и Политика

В ЕС готовят специфическое решение по экспорту из Украины, — FT

Польша добилась уступок от Евросоюза по вопросу защиты своего и граничащих с ней рынков сельскохозяйственной продукции от зерна Украины.

Речь идет о специфических гарантиях, которые планирует предложить Европейская комиссия на следующей неделе. Об этом говорится в репортаже Financial Times

Упомянутый «предохранитель» выглядит следующим образом: Брюссель будет контролировать приток сельскохозяйственной продукции из Украины, если она будет грозить снижением цен в Польше и других соседних странах.

Соответствующие гарантии безопасности хотят задействовать, когда Украина получит полный доступ на рынки стран ЕС (Польша и Венгрия в одностороннем порядке блокируют свои рынки), уточнил комиссар по торговле ЕК Валдис Домбровскис. Он акцентировал, что речь идет о «специфических для каждой страны защитных мерах».

«Мы будем рассматривать, как мы можем предоставить дополнительные гарантии Польше и другим странам-членам, и одним из способов сделать это введение защитных мер для конкретных стран», — сказал он.

Домбровскис также указал, что в настоящее время региональное влияние от экспорта украинской сельскохозяйственной распределено очень неравномерно. «Его ощущают прежде всего ближайшие соседние страны, тогда как для рынка ЕС в целом [оно] не создает значительных препятствий», — прокомментировал комиссар по торговле ЕК.

Домбровскис уточнил, что эмбарго со стороны Польши будет продолжаться до июня 2025 года. Предложения по гарантиям защиты сначала должны принять Европейский парламент и большинство стран-членов ЕС, только потом, по завершении эмбарго, торговый барьер можно будет снять по новым условиям, сообщает FT.

Сейчас ввести пошлину на зерно из Украины требуют 5 стран ЕС

Официально в Европейскую комиссию с призывом ввести пошлину на украинское зерно обращались профильные министры 5 стран блока: Болгарии, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

По словам главы Минсельхоза Венгрии, их страны потеряли рынки сбыта из-за активного экспорта продукта из Украины. У фермеров есть убытки, поэтому ЕС должен вмешаться и урегулировать рыночную проблему, акцентировал чиновник.

УНІАН По материалам:

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