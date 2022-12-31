В ЕС частично восстановились объемы турпоездок, упавших из-за ковида — Евростат — Finance.ua
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В ЕС частично восстановились объемы турпоездок, упавших из-за ковида — Евростат

Мир
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В ЕС частично восстановились объемы турпоездок, упавших из-за ковида — Евростат
В ЕС частично восстановились объемы турпоездок, упавших из-за ковида — Евростат
В Евросоюзе в 2021 году произошло частичное восстановление туристических поездок, жители 27 государств-членов ЕС совершили их 879 млн продолжительностью не менее одной ночи, сообщает Евростат.
Это на 23% больше, чем в 2020 году, когда было совершено 713 миллионов поездок.
При этом прошлогодние поездки оказались ниже допандемийного уровня 2019 года, когда, по данным Евростата, было совершено 1,1 млрд турпоездок. В прошлом году поездки в другие страны ЕС составляли 12% всех турпоездок.
Количество поездок за пределы ЕС составляло всего 3% всех турпоездок.
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Как свидетельствует исследование, касающееся количества проведенных ночей, внутригосударственные поездки были в среднем короче, чем поездки за границу. Доля ночевок в статистике внутреннего туризма в общем количестве проведенных ночей в 2021 году составляла 73%, тогда как в 2020 году — 76%, а в 2019 году — 58%.
По данным Евростата, за год восстановилось и количество поездок в личных целях — до 80% от допандемийного уровня. Однако количество командировок восстановилось несколько меньше и составляет 55% от допандемийного уровня. Отмечается, что небольшое возобновление деловых поездок может также свидетельствовать о более постоянном переходе к удаленной или гибридной работе. В 2021 году командировки составляли 8% всех поездок.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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