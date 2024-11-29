В ЕС аккредитовано 60 украинских молочных заводов — Finance.ua
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В ЕС аккредитовано 60 украинских молочных заводов

Казна и Политика
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В Европейском Союзе уже аккредитовано 60 украинских молочных заводов, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
«Минагрополитики поддерживает молочную отрасль. Наши приоритеты — развитие животноводства и агропереработки. Для этого в бюджете на следующий год заложено 1 млрд грн», — написал он в телеграме по итогам участия во Всеукраинской конференции «Молочный бизнес 2024».
Министр добавил, что благодаря инициативе первой леди Украина вводит молоко как обязательный продукт в питание младших школьников — по 200 мл в день.
Согласно данным Государственного комитета статистики, Украина в январе-октябре 2024 года экспортировала 101,6 тыс. тонн молочных продуктов на сумму $250,1 млн. В натуральных объемах экспорт прибавил 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка — 13%.
Кроме того, Украина интенсифицирует переговоры с Индонезией по поводу открытия рынка для нескольких товарных позиций, среди которых молоко и молочные продукты.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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