В ЕЦБ назвали криптовалюты альтернативой фиату — Finance.ua

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В ЕЦБ назвали криптовалюты альтернативой фиату

Криптовалюта
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В ЕЦБ назвали криптовалюты альтернативой фиату
В ЕЦБ назвали криптовалюты альтернативой фиату
В условиях недоступности TradFi криптовалюты выступают альтернативой, особенно в странах с формирующимся рынком и более молодым населением.
К такому выводу пришли аналитики ЕЦБ.

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Согласно исследованию, девальвация национальных валют привела к увеличению количества биткоин-транзакций. Со своей стороны стейблкоины могут получить широкое распространение среди частных лиц и компаний для компенсации отсутствия финансовых альтернатив.
В основу документа лег анализ биткоин-транзакций в парах с 44 фиатными валютами на крупнейших P2P-платформах LocalBitcoins и Paxful за период с января 2018 по апрель 2022 года.

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Эксперты выявили отрицательную корреляцию между показателями банковской глубины и цифровизацией с частотой использования криптовалют.
Аналитики привели причины, которые могут объяснять растущую популярность биткоина и других криптовалют:
  • использование в качестве спекулятивных активов в условиях ограниченного выбора традиционных объектов для инвестиций;
  • более высокая ценность по сравнению с фиатными валютами на фоне ослабления последних или из-за высокой инфляции;
  • применение в качестве платежного средства в трансграничных транзакциях, чтобы обойти контроль за движением капитала или снизить стоимость получения переводов.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
Forklog
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