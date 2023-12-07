В ЕЦБ назвали криптовалюты альтернативой фиату — Finance.ua

В ЕЦБ назвали криптовалюты альтернативой фиату
В условиях недоступности TradFi криптовалюты выступают альтернативой, особенно в странах с формирующимся рынком и более молодым населением.
К такому выводу пришли аналитики ЕЦБ.
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Согласно исследованию, девальвация национальных валют привела к увеличению количества биткоин-транзакций. Со своей стороны стейблкоины могут получить широкое распространение среди частных лиц и компаний для компенсации отсутствия финансовых альтернатив.
В основу документа лег анализ биткоин-транзакций в парах с 44 фиатными валютами на крупнейших P2P-платформах LocalBitcoins и Paxful за период с января 2018 по апрель 2022 года.
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Эксперты выявили отрицательную корреляцию между показателями банковской глубины и цифровизацией с частотой использования криптовалют.
Аналитики привели причины, которые могут объяснять растущую популярность биткоина и других криптовалют:
- использование в качестве спекулятивных активов в условиях ограниченного выбора традиционных объектов для инвестиций;
- более высокая ценность по сравнению с фиатными валютами на фоне ослабления последних или из-за высокой инфляции;
- применение в качестве платежного средства в трансграничных транзакциях, чтобы обойти контроль за движением капитала или снизить стоимость получения переводов.
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