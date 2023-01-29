В двух областях Украины выгоднее всего вкладывать деньги в жилье — Finance.ua

В двух областях Украины выгоднее всего вкладывать деньги в жилье Сегодня 14:12 — Недвижимость

Эксперты проанализировали, как изменился украинский рынок жилой недвижимости за 2022 год, и сообщили, что выгоднее всего инвестировать в жилье в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Наибольший интерес к жилью как на первичном рынке, так и на вторичном остался в Киевской области, говорится в исследовании от «OLX Недвижимость».

По словам аналитиков, больше всего предложений на первичном рынке жилья на протяжении 12 месяцев наблюдалось в Киевской (67 тыс. 962 объявления), Одесской (35 тыс. 709) и в Ивано-Франковской областях (20 тыс. 454). А вот на вторичке тройку лидеров после Киевщины (245 тыс. 945 объявлений) и Одесской области (151 тыс. 157) замкнула Днепропетровская область (92 тыс. 263).

При этом наибольший выбор на вторичном рынке жилья на протяжении 2022 года был среди квартир жилищного фонда с 2011 года — 359 тыс. 157 предложений на всей территории Украины.

«Так называемые хрущевки оказались на втором месте по популярности — 114 тыс. 003 объявления. Чуть меньший ассортимент был среди жилищного фонда 80-х-90-х годов — 104 тыс. 161 объявление. Соответственно, к этим трем типам жилья наблюдался и самый большой интерес среди потенциальных покупателей», — говорится в сообщении.

Эксперты подчеркнули, что учитывая риски, связанные с войной, а также немедленную потребность в готовом для проживания помещении, украинцы в прошлом году значительно больше интересовались покупкой жилья на вторичном рынке. Так, наибольший интерес как к первичке, так и ко вторичке остался на Киевщине. Однако последним типом жилья соискатели интересовались в пять раз чаще: почти 799 тысяч раз против 156 тысяч.

«Если анализировать спрос, то география откликов на квартиры на этапе строительства сместилась западнее, поскольку чем дальше от фронта, тем больше украинцы готовы вкладывать средства в застройку. А вот больше всего откликов на готовые квартиры от владельцев в течение года наблюдалось преимущественно в крупных городах-миллионниках» , — говорится в исследовании.

По подсчетам аналитиков, за год средняя стоимость квадратного метра жилья выросла примерно на треть.

Если подробнее анализировать цены на квартиры на этапе строительства, то, по словам экспертов, выгоднее всего инвестировать в квартиры на Хмельнитчине и Ивано-Франковщине.

Медианная стоимость квадратного метра по состоянию на декабрь 2022 г. в этих регионах была самой низкой в стране — 22 тыс. 108 грн/м² и 23 тыс. 312 грн/м² соответственно. К примеру, в Киевской области этот показатель составляет 35 тыс. 829 грн/м², а в Закарпатье и Львовской области — 38 тыс. 688 грн/м², и 39 тыс. 296 грн/м² соответственно.

«На вторичном рынке распределение следующее: наиболее доступные цены в Сумской и Черниговской областях (медианная стоимость в декабре составила 14 тыс. 581 грн/м² и 17 тыс. 130 грн/м²). В свою очередь, на Днепропетровщине цена квадратного метра составляет около 24 тыс. 218 грн, на Львовщине — 34 тыс. 137 грн, самые высокие цены в Киевской области — около 41 тыс. 872 грн/м²», — говорится в материале.

УНІАН По материалам:

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