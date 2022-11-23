В Дубае построят самый высокий жилой небоскреб в мире (видео) — Finance.ua
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В Дубае построят самый высокий жилой небоскреб в мире (видео)

Технологии&Авто
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В Дубае собираются построить самое высокое жилое здание в мире — 112-этажную «гипербашня» под названием Burj Binghatti Jacob & Co Residences, сообщается на вебсайте застройщика.
Так, может быть побит рекорд Central Park Tower, 472-метрового небоскреба в Нью-Йорке.
Здание Burj Binghatti Jacob & Co Residences является результатом сотрудничества между эмиратской девелоперской компанией Binghatti и брендом часов Jacob & Co.
Авторы проекта украсили небоскреб «короной» из ромбовидных шпилей, чтобы придать ему еще большее величие и размах. Здание планируют построить в самом сердце известнейшего финансового района Дубая, Business Bay.
«Предлагаемый проект учитывает более 100 этажей, состоящих из роскошных резиденций с двумя и тремя спальнями. В этой гипербашне также находится специальная команда консьержей, которая предлагает услуги, такие как детский сад, охранник, шофер и личный повар», — говорится в заявлении девелопера.
На вершине небоскреба разместится «пять самых роскошных и эксклюзивных пентхаусов в Дубае».
«Паря на вершине мира, они предлагают безграничный вид на горизонт города, учитывая центр города и водный канал Дубая. Вдохновленные нашими коллекциями высокого часового искусства, эти пентхаусы будут состоять из трех типов, каждый из которых будет назван в честь наших флагманских часов Jacob & Co — Fleurs De Jardin, Astronomia и Billionaire. Дизайн интерьера коллекции пентхаусов будет напрямую вдохновлен их уникальной эстетикой. Как следует из названия, пентхаус миллиардера — жемчужина гипербашни в короне», — рассказал глава и креативный директор Jacob & Co Джейко Арабо.
По материалам:
Фокус
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