В Дубае хотят построить кольцеобразный город Downtown Circle вокруг небоскреба Бурдж-Халифа — Finance.ua
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В Дубае хотят построить кольцеобразный город Downtown Circle вокруг небоскреба Бурдж-Халифа

Технологии&Авто
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В Дубае хотят построить кольцеобразный город Downtown Circle вокруг небоскреба Бурдж-Халифа
В Дубае хотят построить кольцеобразный город Downtown Circle вокруг небоскреба Бурдж-Халифа
Архитектурное бюро ZNera Space из Дубая предложило оригинальный проект городского центра под названием Downtown Circle. Концепт предполагает создание устойчивого кольцеобразного города на высоте 550 метров, который расположится вокруг небоскреба Бурдж-Халифа.
Длина круга такого нетипичного города составит 3000 метров. Его планируют разместить на пяти вертикальных опорах. Внутри города разместятся жилые, общественные, коммерческие помещения, офисы, исследовательские центры, а также парки. Кольцо сможет похвастаться разнообразным климатом и природной средой обитания.
В Дубае хотят построить кольцеобразный город Downtown Circle вокруг небоскреба Бурдж-Халифа
Многофункциональный комплекс является альтернативой традиционным отдельным, не связанным между собой многоэтажным домам в мегаполисах. Он состоит из двух жилых колец, между которыми расположится сплошная зеленая зона — Skypark. Предусмотрено разделение всей структуры на 5 уровней, включающих более мелкие блоки для создания ряда жилых, общественных, коммерческих и культурных мест.
В Дубае хотят построить кольцеобразный город Downtown Circle вокруг небоскреба Бурдж-Халифа
По плану архитекторов, небесный парк Skypark сумеет предложить обитателям Downtown Circle чистый свежий воздух, естественное освещение и панорамный вид на город. В зеленом поясе ZNera Space объединяет различные климатические условия и природные среды, включая каньоны, песчаные дюны, болота, водопады, пещеры и тропическую растительность.
В Дубае хотят построить кольцеобразный город Downtown Circle вокруг небоскреба Бурдж-Халифа
В целях обеспечения экологической устойчивости, ZNera Space намерена сделать Downtown Circle «неотделимой частью городской экосистемы». Здесь разместят дикорастущие растения, зоны для производства пищевых продуктов, специальные места для сбора дождевой воды и солнечные электростанции, а также системы для фильтрации загрязняющих веществ из воздуха.
Для перемещения по Downtown Circle предусмотрена железнодорожная транспортная система, состоящая из парка подвесных капсул. Они будут перевозить пассажиров по внешнему периметру нижнего яруса кольца, двигаясь со скоростью 100 обзор расположенного внизу города с высоты 500 метров. Дополнительно на крыше внутреннего кольца предусмотрена надземная вертолетная площадка.
По материалам:
ITC.ua
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