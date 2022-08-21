В домах может быть холоднее. Кличко посоветовал киевлянам подготовиться — Finance.ua

В домах может быть холоднее. Кличко посоветовал киевлянам подготовиться
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию «Бабель» рассказал, к чему готовиться жителям столицы зимой.
«Мы живем в суровых реалиях и должны просчитывать разные сценарии», — сказал мэр.
По его словам, газ — это ответственность правительства. Кабмин заверил городские власти, что газ для населения будет и что он не подорожает.
«Это ожидание. Но мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям. Этот сценарий мы тоже учитываем. Мы закупили генераторы, топливо для этих генераторов. В первую очередь они пойдут на больницы, сады и школы. Мы сделаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в домах было тепло», — подчеркнул Кличко.
В то же время мэр попросил каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла. Он не исключает, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. «Норма — 21 градус, а может быть 19 или 18», — уточнил Кличко.
По его словам, могут быть и перебои с электричеством, но городские власти будут пытаться сделать так, чтобы этого не было.
«Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или не будет газа, у нас есть запасы мазута. Какое-то время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблему», — сказал Виталий Кличко.
Справка Finance.ua:
- правительство планирует закупить резервный объем оборудования для временного обеспечения теплом, энергией и водой в случае повреждения вражескими обстрелами объектов критической инфраструктуры во время отопительного сезона;
- этот отопительный сезон будет для Украины очень сложным. Однако в Министерстве энергетики говорят, что газа для бытового потребления должно хватить;
- в Киеве по сравнению с прошлогодним отопительным сезоном задолженность клиентов перед КП «Киевтеплоэнерго» выросла на 32%. По состоянию на 1 июля этого года общая сумма долга за услуги отопления и горячего водоснабжения составляет около 5,5 млрд грн.
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