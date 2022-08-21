В домах может быть холоднее. Кличко посоветовал киевлянам подготовиться — Finance.ua

В домах может быть холоднее. Кличко посоветовал киевлянам подготовиться Сегодня 13:00 — Личные финансы

В домах может быть холоднее. Кличко посоветовал киевлянам подготовиться

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию «Бабель» рассказал , к чему готовиться жителям столицы зимой.

«Мы живем в суровых реалиях и должны просчитывать разные сценарии», — сказал мэр.

По его словам, газ — это ответственность правительства. Кабмин заверил городские власти, что газ для населения будет и что он не подорожает.

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«Это ожидание. Но мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям. Этот сценарий мы тоже учитываем. Мы закупили генераторы, топливо для этих генераторов. В первую очередь они пойдут на больницы, сады и школы. Мы сделаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в домах было тепло», — подчеркнул Кличко.

В то же время мэр попросил каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла. Он не исключает, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. «Норма — 21 градус, а может быть 19 или 18», — уточнил Кличко.

По его словам, могут быть и перебои с электричеством, но городские власти будут пытаться сделать так, чтобы этого не было.

«Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или не будет газа, у нас есть запасы мазута. Какое-то время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблему», — сказал Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

правительство планирует закупить резервный объем оборудования для временного обеспечения теплом, энергией и водой в случае повреждения вражескими обстрелами объектов критической инфраструктуры во время отопительного сезона;

этот отопительный сезон будет для Украины очень сложным. Однако в Министерстве энергетики говорят, что газа для бытового потребления должно хватить;

в Киеве по сравнению с прошлогодним отопительным сезоном задолженность клиентов перед КП «Киевтеплоэнерго» выросла на 32%. По состоянию на 1 июля этого года общая сумма долга за услуги отопления и горячего водоснабжения составляет около 5,5 млрд грн.

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theБабель По материалам:

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