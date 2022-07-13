В Днепре сокращают налоги на землю и недвижимость — Finance.ua
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В Днепре сокращают налоги на землю и недвижимость

Казна и Политика
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В Днепре сокращают налоги на землю и недвижимость
В Днепре сокращают налоги на землю и недвижимость
В Днепре сокращают налоги на землю и недвижимость. Изменения будут действовать с 1 января 2023 — в течение действия в Украине военного положения и еще 12 месяцев после его отмены.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
«В Днепре сокращают налоги на землю и недвижимость. Кое-где — более чем в 4 раза. Облегчение налогового давления позволит предпринимателям сохранить рабочие места и своевременно платить работникам. Это поддержит бизнес в релокации. Об этом просили сами предприниматели», — отметил Филатов.
По его словам, ставка по налогу на нежилую недвижимость уменьшена на 25% для юридических и физических лиц.
Ставки платы за земельные участки, где будут строить жилье, общественную и бизнес-застройку, уменьшены более чем в 4 раза.
«Это поможет застройщикам уберечься от банкротства, а городу уберечься от долгостроев», — подчеркнул мэр.
Также вдвое снизится ставка по земельным участкам для предприятий связи.
С 2,3% до 1,3% упадут ставки платы за земельные участки, где работают промышленные предприятия, а также уязвимые сектора — энергетика и транспорт.
Кроме того, для восстановления после ракетных обстрелов мэрия вводит понижающий коэффициент размера платы за землю — 0,3%.
Изменения будут действовать с 1 января 2023 — в течение действия в Украине военного положения и еще 12 месяцев после его отмены.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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