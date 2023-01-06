В Dell показали ноутбук-конструктор, сборка и разборка которого занимает 30 секунд (видео) — Finance.ua
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В Dell показали ноутбук-конструктор, сборка и разборка которого занимает 30 секунд (видео)

Технологии&Авто
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Американская компьютерная компания Dell продемонстрировала свое видение ноутбуков будущего. В отличие от других производителей, пытающихся представить ноутбуки с гибкими дисплеями, в Dell решили пойти своим путём.
Компания в ролике на YouTube показала, как выглядит ее концептуальный модульный ноутбук Luna, который по внешнему виду похож на обычный 14-дюймовый ноутбук. Но внутри это некий конструктор LEGO, который можно полностью разобрать всего за 30 секунд.
Отмечается, что для разборки такого ноутбука не требуются ни отвертки, ни какие-либо дополнительные инструменты. Все, что требуется от пользователя — зажать специальное отверстие в его корпусе с помощью шпильки, снять вставку над клавиатурой, после чего достать необходимый компонент.
Таким образом можно без особого труда, например, заменить старый аккумулятор или дисплей на новый. По словам разработчиков, весь этот процесс не сложнее, чем извлечь SIM-карту из телефона.
Естественно, ни о каких технических характеристиках и сроках появления на коммерческом рынке пока речь не идет, поскольку ноутбук пока существует только в виде концепта. Но какие-либо наработки Concept Luna вполне могут реализовать в будущих товарных устройствах Dell.
По материалам:
УНІАН
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