В Дании создали политическую партию, которой руководит искусственный интеллект — Finance.ua

В Дании создали политическую партию, которой руководит искусственный интеллект 18.10.2022, 01:13 — Технологии&Авто

В Дании создали политическую партию, которой руководит искусственный интеллект

В Дании была создана политическая партия, которой руководит искусственный интеллект.

Об этом пишет издание Futurism.

Возглавляет партию Ларс — чат-бот с искусственным интеллектом. Все политики этой новой европейской политической силы разработаны на основе искусственного интеллекта. Создателем партии стал художник-исследователь некоммерческой художественной и технологической организации MindFuture Аскер Стаунес.

По словам Стаунеса, чат-бот Ларс специально обучен политике маргинальных партий Дании после 1970 года и новая партия представляет примерно 20 процентов нынешних датских избирателей, чьи партии остаются вне парламента.

«Мы представляем данные всех маргинальных партий, поэтому это все партии, которые пытаются попасть в парламент, но не имеют места», — сказал Стаунес.

По его словам, речь идет о людях, которые сформировали собственное политическое видение, которое они хотели бы реализовать, но обычно не имеют для этого денег или ресурсов.

Лидер синтетической партии Ларс в известном смысле является врожденным популистом, пишет издание. Его «политика» включает универсальный базовый доход и «общее владение Интернетом и ІТ-сектором в правительстве». Она полностью создана на основе имеющихся человеческих данных.

При этом Стаунес не считает Ларса абсолютно демократическим.

Поскольку лидер партии Ларс действительно является машиной, ему не позволено самому баллотироваться на государственные должности. Однако те же правила не применяются к людям-членам партии, которые теоретически однажды могли бы баллотироваться как дублеры, пишет издание.

«Лидер Ларс — фигурант партии. Дания является представительской демократией, поэтому в бюллетенях для голосования могли бы быть люди, представляющие лидера Ларса и обязывающие выступать в качестве представителей искусственного интеллекта», — сказал Стаунес.

Согласно материнской плате, Синтетическая партия пока имеет только 11 подписей из 20 000, необходимых для того, чтобы легально баллотироваться в парламент Дании, отмечает Futurism.

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