В «Дія» временно не будут работать некоторые водительские сервисы — Finance.ua

В «Дія» временно не будут работать некоторые водительские сервисы Сегодня 16:10

В «Дія» временно не будут работать некоторые водительские сервисы

Из-за технических работ в приложении «Дія» некоторые услуги недоступны. Ограничения будут действовать 24−27 мая.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

С субботы, 24 мая, будут временно недоступны следующие услуги:

замена водительского удостоверения;

перерегистрация авто;

шеринг авто.

«Проводятся технические работы над двумя электронными реестрами — Единый государственный реестр транспортных средств и Реестр административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.

В среду, 28 мая, водители снова смогут пользоваться всеми сервисами, добавляют в «Дія».

Напомним, перерегистрировать транспортное средство в «Дія» могут только физические лица, если у них первая продажа в году. Имеющиеся номерные знаки можно оставить или получить новые — специальной серии DI.

Также можно заказать только электронное свидетельство о регистрации транспортного средства (без бланка) и пользоваться автомобилем, когда документ отобразится в «Дія».

При обмене водительского удостоверения также можно получить его электронную версию.

Документы доставляются Укрпочтой на выбранное отделение.

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