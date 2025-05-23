В «Дія» временно не будут работать некоторые водительские сервисы — Finance.ua

В «Дія» временно не будут работать некоторые водительские сервисы
Из-за технических работ в приложении «Дія» некоторые услуги недоступны. Ограничения будут действовать 24−27 мая.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
С субботы, 24 мая, будут временно недоступны следующие услуги:
- замена водительского удостоверения;
- перерегистрация авто;
- шеринг авто.
«Проводятся технические работы над двумя электронными реестрами — Единый государственный реестр транспортных средств и Реестр административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.
В среду, 28 мая, водители снова смогут пользоваться всеми сервисами, добавляют в «Дія».
Напомним, перерегистрировать транспортное средство в «Дія» могут только физические лица, если у них первая продажа в году. Имеющиеся номерные знаки можно оставить или получить новые — специальной серии DI.
Также можно заказать только электронное свидетельство о регистрации транспортного средства (без бланка) и пользоваться автомобилем, когда документ отобразится в «Дія».
При обмене водительского удостоверения также можно получить его электронную версию.
Документы доставляются Укрпочтой на выбранное отделение.
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