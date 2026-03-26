В «Дії» стартовало голосование за название украинской языковой модели: как принять участие 26.03.2026, 15:10

Украина работает над созданием собственной большой языковой модели искусственного интеллекта

В «Дії» началось голосование за название большой национальной языковой модели искусственного интеллекта. Из более чем 3 тысяч вариантов, предложенных украинцами, было отобрано 10 финалистов. Голосование продлится с 26 по 29 марта.

Об этом сообщила пресс-служба компании «Киевстар».

В конце прошлого года Киевстар и Министерство цифровой трансформации предложили украинцам принять участие в выборе названия для национальной языковой модели искусственного интеллекта и получили более 3 тысяч предложений. Из них отобрали 10 названий-финалистов, прошедших проверку экспертами в сфере интеллектуальной собственности.

Финальное голосование в приложении «Дія»

В четверг, 26 марта, в «Дії» началось финальное голосование. Оно продлится до 12.00 29 марта.

«Каждый желающий может отдать свой голос за название LLM, которое впоследствии станет частью украинской цифровой идентичности как домен.ua или приложение Дія», — говорится в сообщении компании.

Среди названий-финалистов:

Сяйво — Siaivo. Питай — Pytai. Слово — Slovo. Дзвинка — Dzvinka. Говерла — Hoverla. Шипит — Shypit. Шукай — Shukай. Ядро — Yadro. Кавун — Kavun. Гомин — Homin.

Как принять участие в голосовании

Чтобы проголосовать, необходимо:

открыть приложение «Дія»;

перейти в раздел «Сервисы» → «Опрос»;

выбрать один из 10 вариантов.

Что известно об украинской языковой модели ИИ

Ранее Finance.ua рассказывал , что Украина работает над созданием собственной большой языковой модели искусственного интеллекта (LLM), которая станет основой для государственных сервисов, чата и AI-ассистентов. «У нас есть миссия — войти в тройку стран мира по развитию и внедрению ИИ до 2030 года. Сейчас мы переходим от цифрового к агентному государству, где AI-ассистенты проактивно удовлетворяют потребности граждан и государства», — заявлял руководитель направления ИИ Минцифры Даниил Цвок.

Речь идет не о создании нового чат-бота типа ChatGPT или Gemini, а о базовой технологии — «ядро», на котором работают такие системы.

Одной из главных причин создания украинской LLM стало то, что иностранные модели часто не понимают украинский контекст.

Кроме того, ожидается, что украинская модель будет в 2,5−3 раза дешевле иностранных аналогов.

Первую версию украинской большой языковой модели планируют представить в конце весны 2026 года.

