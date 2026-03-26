В «Дії» стартовало голосование за название украинской языковой модели: как принять участие

Украина работает над созданием собственной большой языковой модели искусственного интеллекта
В «Дії» началось голосование за название большой национальной языковой модели искусственного интеллекта. Из более чем 3 тысяч вариантов, предложенных украинцами, было отобрано 10 финалистов. Голосование продлится с 26 по 29 марта.
Об этом сообщила пресс-служба компании «Киевстар».
В конце прошлого года Киевстар и Министерство цифровой трансформации предложили украинцам принять участие в выборе названия для национальной языковой модели искусственного интеллекта и получили более 3 тысяч предложений. Из них отобрали 10 названий-финалистов, прошедших проверку экспертами в сфере интеллектуальной собственности.

Финальное голосование в приложении «Дія»

В четверг, 26 марта, в «Дії» началось финальное голосование. Оно продлится до 12.00 29 марта.
«Каждый желающий может отдать свой голос за название LLM, которое впоследствии станет частью украинской цифровой идентичности как домен.ua или приложение Дія», — говорится в сообщении компании.
Среди названий-финалистов:
  1. Сяйво — Siaivo.
  2. Питай — Pytai.
  3. Слово — Slovo.
  4. Дзвинка — Dzvinka.
  5. Говерла — Hoverla.
  6. Шипит — Shypit.
  7. Шукай — Shukай.
  8. Ядро — Yadro.
  9. Кавун — Kavun.
  10. Гомин — Homin.

Как принять участие в голосовании

Чтобы проголосовать, необходимо:
  • открыть приложение «Дія»;
  • перейти в раздел «Сервисы» → «Опрос»;
  • выбрать один из 10 вариантов.

Что известно об украинской языковой модели ИИ

Ранее Finance.ua рассказывал, что Украина работает над созданием собственной большой языковой модели искусственного интеллекта (LLM), которая станет основой для государственных сервисов, чата и AI-ассистентов. «У нас есть миссия — войти в тройку стран мира по развитию и внедрению ИИ до 2030 года. Сейчас мы переходим от цифрового к агентному государству, где AI-ассистенты проактивно удовлетворяют потребности граждан и государства», — заявлял руководитель направления ИИ Минцифры Даниил Цвок.
Речь идет не о создании нового чат-бота типа ChatGPT или Gemini, а о базовой технологии — «ядро», на котором работают такие системы.
Одной из главных причин создания украинской LLM стало то, что иностранные модели часто не понимают украинский контекст.
Кроме того, ожидается, что украинская модель будет в 2,5−3 раза дешевле иностранных аналогов.
Первую версию украинской большой языковой модели планируют представить в конце весны 2026 года.
