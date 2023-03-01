В четырех странах стал доступен украинский паспортный сервис — Finance.ua
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В четырех странах стал доступен украинский паспортный сервис

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Украинский паспортный сервис стал доступен в четырех странах — Польше, Словакии, Чехии и Турции.
Как сообщается в Telegram-канале украинского правительства, в этих странах начали работу обособленные подразделения украинского ГП «Документ».
Здесь украинцы могут получить следующие услуги:
  • оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо потерянного или похищенного);
  • обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);
  • одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
  • обмен водительских прав.
7 мая 2022 года правительство Украины утвердило проведение экспериментального проекта. Сообщалось, что украинцам, которые из-за войны выехали за границу, разрешили получать сразу два паспорта: внутренний и заграничный. Для оставшихся в Украине разрешили получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорт.
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По материалам:
УНІАН
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