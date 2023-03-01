В четырех странах стал доступен украинский паспортный сервис — Finance.ua

В четырех странах стал доступен украинский паспортный сервис Сегодня 17:24 — Личные финансы

Украинский паспортный сервис стал доступен в четырех странах — Польше, Словакии, Чехии и Турции.

Как сообщается в Telegram-канале украинского правительства, в этих странах начали работу обособленные подразделения украинского ГП «Документ».

Здесь украинцы могут получить следующие услуги:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо потерянного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

обмен водительских прав.

7 мая 2022 года правительство Украины утвердило проведение экспериментального проекта. Сообщалось, что украинцам, которые из-за войны выехали за границу, разрешили получать сразу два паспорта: внутренний и заграничный. Для оставшихся в Украине разрешили получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорт.

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УНІАН По материалам:

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