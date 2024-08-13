В Черниговской области разоблачили чиновника, который обустроил на предприятии криптоферму — Finance.ua

В Черниговской области разоблачили чиновника, который обустроил на предприятии криптоферму Сегодня 19:15 — Криминал

В Черниговской области разоблачили чиновника, который обустроил на предприятии криптоферму, Фото: www.npu.gov.ua

В Черниговской области правоохранители разоблачили чиновника и его подельников в незаконном обустройстве на коммунальном предприятии фермы по майнингу криптовалюты

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Следователи установили, что руководитель коммунального предприятия, имеющего на балансе более 50 зданий, несколько лет искусственно занижал арендную плату на коммунальное имущество. В сговоре с другими должностными лицами КП он организовал схему обогащения на сдаче помещений в аренду по искусственно заниженным в 10−15 раз ценам. А именно: коммунальное имущество регистрировалось на аукционе, в котором участвовало предприятие, зарегистрированное на помощницу директора.

Фото: www.npu.gov.ua

После получения этим предприятием имущества во временное пользование по заниженным ценам, оно предлагалось юридическим или физическим лицам для заключения договора субаренды по уже рыночной цене, в десятки раз превышающей арендную плату, доход от которой попадает в подконтрольный директор ООО. Вырученные от незаконной сделки с имуществом деньги распределялись между всеми участниками преступной группы чиновников.

По результатам обысков полицейские изъяли документы «черной» бухгалтерии, а также другие вещественные доказательства. Кроме того, в одном из технических помещений полиция обнаружила обустроенную майнинг-ферму криптовалюты. По информации следствия директор КП создал скрытый за лифтом каскад с видеокартами и самовольно подключил ее к электрической сети коммунального предприятия. Ежемесячно на майнинге криптовалюты чиновник зарабатывал от 1300 долларов, тем самым нанося ущерб коммунальному предприятию за ворованную электроэнергию. Незаконной деятельностью чиновник занимался не менее года.

Фото: www.npu.gov.ua

Полицейские изъяли специализированное оборудование и программное обеспечение, документацию и черновые записи с расчетами незаконной прибыли.

Полиция расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Такие действия караются лишением свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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