В чем суть новых правил Нацбанка по обращению с валютой в Украине — разъяснение экономиста Сегодня 09:02 — Валюта

В чем суть новых правил Нацбанка по обращению с валютой в Украине — разъяснение экономиста

На валютном рынке установилась относительная стабильность курса. Наличный рынок валюты перешел в стадию сбалансированности. Об этом свидетельствует максимальное приближение наличного курса к безналичному (фиксированному), рассказал экономист Виталий Шапран на своей странице в Facebook.

«В Украине были довольно строгие правила идентификации поврежденной валюты. Обменный пункт мог отказать принять наличную валюту, например, если на ней была надпись ручкой или другие аномалии. Так было всегда, и на этом банки зарабатывали, принимая наличную валюту с повреждениями за 90% стоимости», — пишет экономист.

Он отметил, что пока рынок наличных наполняли банки, то этих суровых правил никто не замечал, потому что, как правило, сами же банки завозили новые купюры. Когда же поставщик изменился (банки прекратили массово завозить наличную валюту из-за границы, но рынок наличных наполняется наличкой заробитчан) — проблема вылезла наружу, потому что в европейских странах и в Турции эстетическому состоянию банкнот никто такого внимания не уделяет.

«НБУ, конечно, упустил эту ситуацию и вина лежит сугубо на регуляторе, поскольку ситуация была прогнозируемой и он ее должен был урегулировать, но определенной группе дельцов дали возможность подзаработать на „неправильных“ долларах и евро. Думаю, что после публичной огласки проблема будет решена» , — отмечает Шапран.

Со своей стороны экономист посоветовал не брать банкноты, выпачканные цветной краской.

«Если вам дают иностранную валюту или гривну, которая выпачкана цветной краской, не берите такие банкноты и немедленно сообщайте в компетентные органы. Как правило, это банкноты с оккупированных территорий. Когда кассир понимает, что банк будет ограблен, он обязан повредить банкноты яркой краской. То есть окрашенная банкнота — скорее всего, попала к ее владельцу незаконно. Все остальные варианты мелких повреждений должны игнорироваться участниками обмена», — пояснил он.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины ввел меры по урегулированию вопроса обмена изношенных банкнот иностранной валюты: обменники обязали принимать «старые доллары».

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