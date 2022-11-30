В ЦБ Индии рассказали, когда начнут тестировать цифровую рупию в розничной торговле — Finance.ua

В ЦБ Индии рассказали, когда начнут тестировать цифровую рупию в розничной торговле Вчера 19:13 — Финтех и Карты

В ЦБ Индии рассказали, когда начнут тестировать цифровую рупию в розничной торговле

Резервный банк Индии (RBI) приступит к тестированию цифровой рупии в розничной торговле 1 декабря.

В пресс-релизе банка сообщается, что пилотный проект цифровой валюты центрального банка (CBDC) будет запущен для закрытой группы тестировщиков, в которую войдут клиенты и продавцы.

Согласно анонсу, эмитентом цифровой рупии выступит центробанк, далее CBDC будет распространяться через банки-посредники, которые предложат гражданам кошельки для работы с цифровой валютой. Проект предусматривает как P2P-транзакции, так и QR-коды для проведения платежей в розничных торговых точках.

В декабре пилотное тестирование пройдет в четырех городах: Нью-Дели, Бхубанешвари, Мумбаи и Бангалоре. В дальнейшем к проекту будут подключены новые города.

Известно, что цифровая рупия станет законным платежным средством наравне с наличной валютой, она будет выпущена в тех же номиналах, что и фиат. Также предусмотрена возможность конвертации CBDC в другие формы денег, например банковские депозиты.

Запуск пилотного проекта цифровой рупии регулятор Индии анонсировал еще в октябре. Тогда RBI отметил, что цифровую валюту будут использовать как для розничных, так и оптовых платежей.

cryptomisto По материалам:

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