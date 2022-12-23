В Буковель запустили шаттлы: расписание привязано к ряду поездов — Finance.ua

В Буковель запустили шаттлы: расписание привязано к ряду поездов
С 22 декабря 2022 года туристы могут доехать до горнолыжного курорта «Буковель» на шаттл-басах от железнодорожной станции «Татаров-Буковель».
«Горнолыжный сезон в Карпатах официально стартует. Поскольку всем украинцам в этом году нужны дополнительные силы для продолжения борьбы за нашу победу, расскажем, как можно доехать в горы за вдохновением и перезагрузкой», — сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» .
Как объяснили в компании, сначала желающим отдохнуть в горах нужно будет доехать до станции «Татаров-Буковель» одним из шести доступных поездов (седьмой должны скоро запустить), а дальше на вокзале Татарова пересесть на шаттлы, которые доедут до популярного курорта.
Расписание подогнано под такие рейсы «Укрзализныци»:
- № 5/6 «Запорожье — Рахов»
- № 15/16 «Харьков — Рахов»
- № 55/56 «Киев — Рахов»
- № 57/58 «Киев — Ворохта»
- № 95/96 «Киев — Рахов»
- № 130/129 «Кременчуг — Ворохта»
Получить деньги 💰
Поделиться новостью