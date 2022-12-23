В Буковель запустили шаттлы: расписание привязано к ряду поездов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Буковель запустили шаттлы: расписание привязано к ряду поездов

Фондовый рынок
32
С 22 декабря 2022 года туристы могут доехать до горнолыжного курорта «Буковель» на шаттл-басах от железнодорожной станции «Татаров-Буковель».
«Горнолыжный сезон в Карпатах официально стартует. Поскольку всем украинцам в этом году нужны дополнительные силы для продолжения борьбы за нашу победу, расскажем, как можно доехать в горы за вдохновением и перезагрузкой», — сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» .
Как объяснили в компании, сначала желающим отдохнуть в горах нужно будет доехать до станции «Татаров-Буковель» одним из шести доступных поездов (седьмой должны скоро запустить), а дальше на вокзале Татарова пересесть на шаттлы, которые доедут до популярного курорта.
Расписание подогнано под такие рейсы «Укрзализныци»:
  • № 5/6 «Запорожье — Рахов»
  • № 15/16 «Харьков — Рахов»
  • № 55/56 «Киев — Рахов»
  • № 57/58 «Киев — Ворохта»
  • № 95/96 «Киев — Рахов»
  • № 130/129 «Кременчуг — Ворохта»

Получить деньги 💰

По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.