В Буковель запустили шаттлы: расписание привязано к ряду поездов — Finance.ua

В Буковель запустили шаттлы: расписание привязано к ряду поездов Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

С 22 декабря 2022 года туристы могут доехать до горнолыжного курорта «Буковель» на шаттл-басах от железнодорожной станции «Татаров-Буковель».

«Горнолыжный сезон в Карпатах официально стартует. Поскольку всем украинцам в этом году нужны дополнительные силы для продолжения борьбы за нашу победу, расскажем, как можно доехать в горы за вдохновением и перезагрузкой», — сообщили в пресс-службе «Укрзализныци»

Как объяснили в компании, сначала желающим отдохнуть в горах нужно будет доехать до станции «Татаров-Буковель» одним из шести доступных поездов (седьмой должны скоро запустить), а дальше на вокзале Татарова пересесть на шаттлы, которые доедут до популярного курорта.

Расписание подогнано под такие рейсы «Укрзализныци»:

№ 5/6 «Запорожье — Рахов»

№ 15/16 «Харьков — Рахов»

№ 55/56 «Киев — Рахов»

№ 57/58 «Киев — Ворохта»

№ 95/96 «Киев — Рахов»

№ 130/129 «Кременчуг — Ворохта»

Українські Новини По материалам:

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