В Британии за охоту на хакеров и криптовалютных мошенников будут платить $50 000 в месяц — Finance.ua
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В Британии за охоту на хакеров и криптовалютных мошенников будут платить $50 000 в месяц

Криптовалюта
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Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) намерено сформировать специальную команду, которая будет заниматься расследованием преступлений, связанных с цифровыми активами.
Отдел назвали Национальным подразделением по борьбе с киберпреступностью (NCCU) Crypto Cell. Поначалу в команду войдут пять офицеров.
Желающие, которые отвечают требованиям NCA, должны успеть подать заявку до 10 января. Если кандидатуру одобрят, специалист будет получать зарплату от $48 200 до $52 400 в месяц.
В NCA заявили, что намерены ориентироваться на актуальные расследования в криптовалютной отрасли и те, что еще появятся, требуя от кандидатов соответствующих навыков и опыта работы с новыми технологиями. В агентстве пообещали, что главной задачей нового отдела будет не расследование криптонарушений, а их упреждение.
Британия уже сегодня является одним из самых активных игроков на рынке криптовалют. Вместе с довольно прогрессивной законодательной системой и желанием запустить свой национальный стейбкоин, власти страны часто предпринимают весьма консервативные заявления и действия, направленные на жесткое регулирование криптовалютного сектора.
По материалам:
noworries
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