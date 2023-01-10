В Британии за охоту на хакеров и криптовалютных мошенников будут платить $50 000 в месяц — Finance.ua

В Британии за охоту на хакеров и криптовалютных мошенников будут платить $50 000 в месяц Сегодня 03:02 — Криптовалюта

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) намерено сформировать специальную команду, которая будет заниматься расследованием преступлений, связанных с цифровыми активами.

Отдел назвали Национальным подразделением по борьбе с киберпреступностью (NCCU) Crypto Cell. Поначалу в команду войдут пять офицеров.

Желающие, которые отвечают требованиям NCA, должны успеть подать заявку до 10 января. Если кандидатуру одобрят, специалист будет получать зарплату от $48 200 до $52 400 в месяц.

В NCA заявили, что намерены ориентироваться на актуальные расследования в криптовалютной отрасли и те, что еще появятся, требуя от кандидатов соответствующих навыков и опыта работы с новыми технологиями. В агентстве пообещали, что главной задачей нового отдела будет не расследование криптонарушений, а их упреждение.

Британия уже сегодня является одним из самых активных игроков на рынке криптовалют. Вместе с довольно прогрессивной законодательной системой и желанием запустить свой национальный стейбкоин, власти страны часто предпринимают весьма консервативные заявления и действия, направленные на жесткое регулирование криптовалютного сектора.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.