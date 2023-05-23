В ближайшее время Украина не станет членом НАТО - Шольц — Finance.ua
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В ближайшее время Украина не станет членом НАТО - Шольц

Казна и Политика
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В ближайшее время Украина не станет членом НАТО - Шольц
В ближайшее время Украина не станет членом НАТО - Шольц
В ближайшем будущем Украина вряд ли сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу, поскольку далека от выполнения ряда критериев.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Welt после саммита G7 в Японии.
«Этого (вступления Украины в НАТО. — Ред.) не будет еще и потому, что критерии НАТО включают в себя целый ряд условий, которым Украина пока не может отвечать», — сказал канцлер.
По его словам, сейчас Запад концентрируется на поддержке Украины и ее защите от агрессии россии. Шольц добавил, что в будущем также важным вопросом станет предоставление гарантий безопасности для Украины.
«Понятно также, что нам потом придется обсудить, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены в послевоенной ситуации. Но до этого нам еще далеко», — отметил политик.

Справка Finance.ua:

  • Украина хочет получить от НАТО не только политическое решение о вступлении, но и гарантии безопасности. Однако эксперты относятся к такой возможности скептически;
  • с момента полномасштабного вторжения члены НАТО оказали беспрецедентную финансовую поддержку Украине, предоставив около 120 миллиардов долларов (4,56 трлн грн) военной, гуманитарной и финансовой помощи в 2022 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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