В ближайшее время Украина не станет членом НАТО - Шольц — Finance.ua

В ближайшее время Украина не станет членом НАТО - Шольц Сегодня 09:35 — Казна и Политика

В ближайшее время Украина не станет членом НАТО - Шольц

В ближайшем будущем Украина вряд ли сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу, поскольку далека от выполнения ряда критериев.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Welt после саммита G7 в Японии.

«Этого (вступления Украины в НАТО. — Ред.) не будет еще и потому, что критерии НАТО включают в себя целый ряд условий, которым Украина пока не может отвечать», — сказал канцлер.

По его словам, сейчас Запад концентрируется на поддержке Украины и ее защите от агрессии россии. Шольц добавил, что в будущем также важным вопросом станет предоставление гарантий безопасности для Украины.

«Понятно также, что нам потом придется обсудить, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены в послевоенной ситуации. Но до этого нам еще далеко», — отметил политик.

Справка Finance.ua:

Украина хочет получить от НАТО не только политическое решение о вступлении, но и гарантии безопасности. Однако эксперты относятся к такой возможности скептически;

с момента полномасштабного вторжения члены НАТО оказали беспрецедентную финансовую поддержку Украине, предоставив около 120 миллиардов долларов (4,56 трлн грн) военной, гуманитарной и финансовой помощи в 2022 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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