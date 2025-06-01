В ближайшее время ожидаются умеренные колебания курса без потрясений — банкир Сегодня 19:05 — Валюта

В ближайшее время ожидаются умеренные колебания курса без потрясений — банкир

Ожидается, что резких изменений в монетарной политике не произойдет, а курс доллара будет колебаться в умеренных пределах. Кроме того, НБУ будут в дальнейшем соблюдать режим управляемой гибкости.

Об этом сообщил банкир Сергей Мамедов, передает «Телеканал 24».

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По его словам, на сегодняшний день украинские банки имеют достаточный запас прочности для того, чтобы избежать негативных сценариев.

Следовательно, в ближайшие 2 — 3 месяца монетарная политика вряд ли испытает существенные изменения, ведь инфляционный пик почти преодолен.

«Поэтому продолжится развитие депозитов и кредитования, ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной», — сообщает эксперт.

Мамедов добавил, что следует ожидать умеренных колебаний курса, но без резких потрясений.

НБУ реализует стратегию управляемой гибкости — и это означает, что никаких «землетрясений» на валютном рынке не будет.

Справка Finance.ua:

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международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара по отношению к гривне к 2030 году. Доллар будет стоить 50 гривен только в 2029 году;

по мнению экономиста Олега Пендзина, Нацбанк будет сознательно держать курс несколько меньше. Он считает, что среднегодовой будет примерно 43−44 грн, а до конца года может возрасти до 46−46,5 грн.

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Телеканал 24 По материалам:

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