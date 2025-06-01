В ближайшее время ожидаются умеренные колебания курса без потрясений — банкир
Ожидается, что резких изменений в монетарной политике не произойдет, а курс доллара будет колебаться в умеренных пределах. Кроме того, НБУ будут в дальнейшем соблюдать режим управляемой гибкости.
Об этом сообщил банкир Сергей Мамедов, передает «Телеканал 24».
По его словам, на сегодняшний день украинские банки имеют достаточный запас прочности для того, чтобы избежать негативных сценариев.
Следовательно, в ближайшие 2 — 3 месяца монетарная политика вряд ли испытает существенные изменения, ведь инфляционный пик почти преодолен.
«Поэтому продолжится развитие депозитов и кредитования, ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной», — сообщает эксперт.
Мамедов добавил, что следует ожидать умеренных колебаний курса, но без резких потрясений.
НБУ реализует стратегию управляемой гибкости — и это означает, что никаких «землетрясений» на валютном рынке не будет.
Справка Finance.ua:
- аналитики инвесткомпании Dragon Capital обновили валютный прогноз, снизив ожидаемый курс гривны к концу 2025 года до 44 грн/долл. вместо предыдущих 45 грн/долл.;
- международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара по отношению к гривне к 2030 году. Доллар будет стоить 50 гривен только в 2029 году;
- по мнению экономиста Олега Пендзина, Нацбанк будет сознательно держать курс несколько меньше. Он считает, что среднегодовой будет примерно 43−44 грн, а до конца года может возрасти до 46−46,5 грн.
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