В беспилотниках Shahed обнаружено более полусотни европейских компонентов, — The Guardian
Беспилотники Shahed, которыми россия атакует Украину, содержат более 50 европейских электрических компонентов. Как сообщает Guardian, об этом говорится в секретном отчете, предоставленном Украиной своим западным союзникам.
Согласно отчету, в беспилотнике Shahed-131 было обнаружено 52 электрических компонента производства западных компаний, а в модели Shahed-136 — 57.
Пять европейских компаний, включая польский филиал британской транснациональной корпорации, названы начальными производителями обнаруженных компонентов.
«Среди производителей есть компании со штаб-квартирами в странах санкционной коалиции: США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше», — утверждается в отчете.
В то же время отмечается, что нет никаких свидетельств о каких-либо нарушениях со стороны западных компаний, компоненты которых были обнаружены в дронах.
«Иранское производство БПЛА адаптировалось и преимущественно использует доступные коммерческие комплектующие, поставки которых плохо или вообще не контролируются», — говорится в докладе. Отмечается, что, согласно таможенной информации, «почти весь импорт в Иран поступает из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики».
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