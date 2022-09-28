В Банке Англии рассказали, когда появятся банкноты с портретом преемника Елизаветы II — Finance.ua

В Банке Англии рассказали, когда появятся банкноты с портретом преемника Елизаветы II Сегодня 09:45

Банкноты нового фунта стерлингов с портретом короля Карла III будут представлены к концу года и поступят в обращение к середине 2024 года.

Такое заявление сделали в Банке Англии, сообщает Politico

«Портрет Его Величества появится на существующих дизайнах всех четырех полимерных банкнот, — говорится в заявлении. — Это будет продолжение текущей полимерной серии, и никаких дополнительные изменения в дизайн банкнот вноситься не будут».

В соответствии с указаниями королевской семьи, чтобы свести к минимуму экологические и финансовые последствия смены монарха, существующие запасы банкнот с изображением королевы Елизаветы II будут по-прежнему выпускаться в обращение.

Текущие банкноты останутся законным платежным средством и будут изъяты из обращения только в случае износа или повреждения. Они будут находиться в обращении вместе с теми, которые посвящены королю Карлу III.

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